Beneficios del aguacate para el corazón: por qué comer uno a la semana protege tu salud cardiovascular

Según un estudio dirigido por investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, comer dos o más porciones de aguacate a la semana podría reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Desde un tiempo a esta parte, los aguacates han empezado a estar muy presentes tanto en los supermercados como en nuestras mesas. Contienen fibra dietética, grasas insaturadas, especialmente grasas monoinsaturadas (grasas saludables) y otros componentes favorables que se han asociado con una buena salud cardiovascular.

Ya se habían realizado varios estudios sobre el impacto positivo que estos frutos tienen en los factores de riesgo cardiovascular, entre ellos el colesterol alto.

Pero este estudio, publicado en la revista Journal of the American Heart Association, es para los investigadores el primero que respalda la asociación positiva entre un mayor consumo de aguacate y menos problemas cardiovasculares, como enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular.

Como señala la autora principal del estudio, Lorena S. Pacheco, becaria de investigación postdoctoral en el departamento de nutrición de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, en Boston:

"Nuestro estudio proporciona evidencia adicional de que la ingesta de grasas insaturadas de origen vegetal puede mejorar la calidad de la dieta y es un componente importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares"

Un estudio a lo largo de tres décadas

Durante 30 años, los investigadores siguieron a más de 68.780 mujeres (de 30 a 55 años de edad) y a más de 41.700 hombres (de 40 a 75 años de edad) de Estados Unidos.

Todos los participantes en el estudio estaban sanos. Concretamente, no padecían ni cánceres, ni enfermedades coronarias, ni accidentes cerebrovasculares en el momento en el que comenzó el estudio. Y vivían en los Estados Unidos.

A lo largo de 3 décadas, los investigadores documentaron 9.185 eventos de enfermedades coronarias y 5. 290 accidentes cerebrovasculares.

Al mismo tiempo, los investigadores evaluaron la dieta de los participantes mediante cuestionarios de frecuencia de alimentos que se administraron al comienzo del estudio y luego cada cuatro años.

Calcularon la ingesta de aguacate a partir de un punto del cuestionario que preguntaba sobre la cantidad consumida y la frecuencia.

La investigación considera que una porción equivalía a la mitad de un aguacate o media taza de aguacate.

Un aguacate a la semana podría reducir hasta un 21% el riesgo coronario

Al analizar los resultados, los investigadores encontraron algunos datos interesantes.

1) El primero de ellos es que, después de considerar una amplia gama de factores de riesgo cardiovascular y la dieta en general, los participantes del estudio que comieron al menos dos porciones de aguacate por semana tenían un 16 % menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 21 % menos de riesgo de enfermedad coronaria, en comparación con aquellos que nunca o rara vez comía aguacates.

2) Además, en aquellos casos donde se había reemplazado media porción diaria de margarina, mantequilla, huevo, yogur, queso o carnes procesadas por la misma cantidad de aguacate, también vieron que reducía el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En concreto, entre un 16% y un 22% menos.

3) En el caso de aquellos participantes en el ensayo que sustituyeron esa media porción diaria de aguacate por aceite de oliva, nueces y otros aceites vegetales, no hubo ningún beneficio adicional.

4) Por último, los investigadores no observaron asociaciones significativas en relación con el riesgo de accidente cerebrovascular y la cantidad de aguacate que se comió.

Cambios en los patrones dietéticos

Como explica la doctora Pacheco, los resultados del estudio abren la puerta a una nueva recomendación de salud:

"Reemplazar con aguacate ciertos productos que utilizamos para untar, así como alimentos que contienen grasas saturadas como el queso y las carnes procesadas, es algo que los médicos y otros profesionales de la salud, como los dietistas, pueden sugerir a los pacientes".

El estudio se alinea con la guía de la American Heart Association para seguir la dieta mediterránea, un patrón dietético centrado en frutas, verduras, granos, legumbres, pescado y otros alimentos saludables, así como grasas de origen vegetal.

Y como conclusión final, es muy interesante la que aporta Cheryl Anderson, presidenta del Consejo de Epidemiología y Prevención de la American Heart Association: