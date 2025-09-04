La cobertura de la vacuna de la gripe duplica a la de covid

Sí a la vacuna de la gripe, no tanto a la de covid. La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, destacó ayer el éxito de la campaña de vacunación doble frente a la gripe y el covid, que tras «duplicar el ritmo» de 2023, en sus primeras tres semanas ha llegado al 40% de la población diana. Hasta la fecha se han inoculado en Extremadura más de 240.000 dosis, con la particularidad de que las vacunas suministradas para la gripe casi doblan a las de covid: 159.488 inyecciones en el primer caso frente a 81.982 en el segundo.

La campaña arrancó el pasado 14 de octubre para más de 300.000 extremeños: todos los mayores de 60 años, personas internas en centros de discapacidad, embarazadas y puérparas (hasta los seis meses tras el parto), menores de 60 años con factores de riesgo, personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de servicios esenciales, como bomberos o policías.

Tras la irrupción de la pandemia, al usuario se le ofrece la posibilidad de vacunarse de forma simultánea de la gripe y el covid, pero los datos facilitados ayer por la Consejería de Salud reflejan que pese a esta facilidad la respuesta está siendo desigual y los extremeños se decantan sobre todo por la protección frente a la gripe.

Percepción de peligro

«Puede ser porque la gente tiene más percepción de peligro ante la gripe, permea mucho en la sociedad y todos sabemos que puede ser muy peligrosa, sobre todo para personas con factores de riesgo. En la pandemia la urgencia y la emergencia hizo que todos pasáramos por el pinchazo para hacer frente a la covid, pero poco a poco se va perdiendo la percepción de peligro», explica el virólogo extremeño José Antonio López, catedrático de Microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid.

El 34,4% de los mayores de 60 años se han vacunado ya frente a la gripe, un porcentaje que se eleva al 38% si se tiene en cuenta a toda la población de riesgo (el objetivo de este año es llegar 70%). En cuanto a los niños (de seis meses a cinco años), la cobertura es del 24,3% y de ellos, 4.670 han recibido la nueva dosis intranasal, que se suministra de 2 a 5 años.

Por lo que respecta al covid, los datos de Salud apuntan que hasta la fecha se han vacunado el 20,8% de los mayores de 60 años y el 18,8% de los niños. «La covid se va convirtiendo en algo parecido a un catarro fuerte y los casos persistentes están siendo menos y menos graves. Además, hemos dejado de hacer pedagogía de la importancia de seguir vacunándose contra las nuevas variantes derivadas de Omicron, que son menos agresivas que la Beta y de Wuhan, y eso está disuadiendo a la gente», reitera López.

De acuerdo al informe del Sistema de Vigilancia Centinela en Extremadura, en la última semana la tasa de incidencia de gripe en Atención Primaria sube ligeramente y se sitúa en 6,77 casos por 100.000 habitantes, y se mantiene en hospitales con cero casos. En cuanto al covid-19, en esa misma semana la tasa de incidencia en Atención Primaria es de 13,55 casos por 100.000 habitantes, con una ligera subida, y en hospitales, de 0,71 casos.

Vacunaciones por la tarde

Para seguir aumentado las tasas de cobertura, el Servicio Extremeño de Salud (SES) iniciará el próximo martes 12 de noviembre la vacunación de tarde y sin cita frente a la gripe y el covid. Un total de 14 centros de todas las áreas se han incluido en el dispositivo, que funcionará de 16.30 a 19.30 horas. Como novedad para favorecer la conciliación, este año podrán acudir también los menores de seis meses a 5 años. "Los abuelos con los nietos y los padres con los hijos", destacó la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.

La medida se adoptó el año pasado por primera vez en Extremadura y ante el éxito cosechado, el SES vuelve a repetirla adelantando además las fechas para favorecer la inmunización antes de la llegada del pico de la gripe, que se espera para el mes de enero. Para vacunarse por la tarde y sin cita, basta con acudir a uno de los centros de salud habilitados en el horario establecido con la tarjeta sanitaria y el DNI.

Algunos abrirán solo el martes 12 y otros los días 12 y 13, y a partir de esa fecha “cada área ajustará el reporte en función de la demanda”. Los puntos habilitados son el centro de salud de Valdepasillas en Badajoz, el de Montijo, el Urbano III de Mérida (Zona Sur), San José de Almendralejo, Villafranca de los Barros, Don Benito Este, Villanueva Sur, Herrera del Duque, Castuera, Zafra, Zona Centro de Cáceres (antiguo Hospital Virgen de la Montaña), Plasencia III (La Data), Navalmoral de la Mata y el Hospital Ciudad de Coria.