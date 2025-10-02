1 de cada 4 implantes dentales está en riesgo: así lo evita una clínica especializada en Sevilla

Colocarse un implante dental es una decisión importante. Sin embargo, estudios clínicos indican que 1 de cada 4 implantes dentales está en riesgo de fracasar si no se controlan factores como la salud de las encías, el hueso disponible o la higiene. La buena noticia es que existen tratamientos de prevención avanzada y especialistas que marcan la diferencia.

En Sevilla, Clínica Dental Coinsol se ha consolidado como referencia en implantología compleja en Sevilla, regeneración ósea y autotrasplante dental. Con más de 40 años de trayectoria y un equipo multidisciplinar de prestigio, ofrece soluciones para casos difíciles, desde pacientes con poco hueso hasta quienes han sufrido un implante dental fallido en el pasado.

Por qué fracasan los implantes dentales: la importancia de la periodoncia

Los implantes no solo dependen de la cirugía. El papel de la periodoncia es fundamental para garantizar el éxito del tratamiento. Una encía enferma o inflamada puede derivar en periimplantitis, una infección que destruye el hueso alrededor del implante y lo hace fracasar.

En Coinsol Dental, cada tratamiento comienza con un diagnóstico periodontal avanzado y preciso, realizado por un especialista en periodoncia. Detectar a tiempo problemas en las encías permite diseñar un plan personalizado y prevenir complicaciones que ponen en riesgo la inversión del paciente.

La ciencia ha demostrado que las encías cumplen un papel crucial: protegen el hueso, sostienen los dientes y actúan como defensa frente a bacterias. Una periodontitis no tratada puede derivar en pérdida de hueso, movilidad dental y, en los casos más graves, en la imposibilidad de colocar implantes.

Prevención y control: la fórmula para un implante que dura años (y no falla)

La periodontitis, conocida popularmente como “piorrea”, afecta a más del 40 % de los adultos en algún momento de su vida. Esta enfermedad inflamatoria destruye el tejido de soporte y, sin un tratamiento adecuado, provoca la pérdida del diente.

En el ámbito de la implantología, una encía inflamada o una infección no controlada pueden comprometer seriamente el resultado. La periimplantitis, la inflamación que afecta a los tejidos alrededor de un implante, es la principal causa de fracaso de este tipo de tratamientos.

La clave para que un implante dental dure toda la vida está en la prevención y el seguimiento. Coinsol Dental utiliza tecnología de vanguardia como escáneres 3D, pruebas radiológicas y planificación digital para evaluar cada caso.

Tras la colocación, el paciente no queda solo: recibe un programa de revisiones periódicas, higiene específica y contacto directo con el equipo para resolver dudas. Este enfoque convierte a Coinsol en una clínica especializada en implantes en Sevilla que no solo coloca prótesis, sino que acompaña al paciente en todo el proceso.

En Coinsol Dental, la doctora en implantología, Patricia Solano, se ha consolidado como un referente nacional / Clínica Coinsol Dental

Regeneración ósea y de encía: solución para implantes con poco hueso

Uno de los motivos más frecuentes de fracaso es la falta de hueso. Muchos pacientes acuden a la clínica tras escuchar que en su caso no es posible colocar implantes.

En estos casos, los especialistas recurren a la regeneración ósea y de encía Sevilla, mediante injertos y técnicas reconstructivas que permiten recuperar el soporte perdido. Con esta base sólida, los implantes se integran con seguridad, incluso en pacientes con implantes dentales sin hueso previos o fracasados.

De este modo, Coinsol Dental ofrece una segunda oportunidad a quienes creían no tener solución.

Atención personalizada y doctora de referencia

El valor de una clínica no solo está en su tecnología, sino en sus profesionales. En Coinsol Dental, la doctora en implantología, Patricia Solano, se ha consolidado como un referente nacional. Con más de 15 años de experiencia y un 0 % de implantes rechazados en toda su trayectoria, aporta confianza y excelencia a cada tratamiento. Este dato, único en su sector, es la mejor garantía para pacientes que buscan resultados duraderos.

Autotrasplante dental: la alternativa innovadora a los implantes tradicionales

No todos los casos requieren un implante tradicional. En pacientes jóvenes con ausencia dental congénita (agenesia dental) o tras un traumatismo dental, el autotrasplante dental se ha convertido en una alternativa eficaz.

El autotransplante dental es una técnica avanzada que muy pocas clínicas aplican en España / Clínica Coinsol Dental

El procedimiento consiste en trasladar un diente propio a la zona donde falta una pieza. Mantener la raíz natural preserva el hueso y evita riesgos asociados. Es una técnica avanzada que muy pocas clínicas aplican en España y que en Sevilla encuentra en Coinsol uno de sus principales referentes.

Implantes estéticos sin rechazo y encías sanas: una sonrisa natural que también cuida tu corazón

Los pacientes ya no solo quieren masticar bien, sino también sonreír con seguridad, y por eso Coinsol Dental ofrece implantes estéticos en Sevilla diseñados digitalmente para integrarse con la sonrisa de forma natural y armónica. Estos tratamientos se realizan con materiales de última generación y protocolos quirúrgicos avanzados, lo que favorece implantes permanentes, con máxima biocompatibilidad y un riesgo mínimo de complicaciones, buscando resultados estables y sin rechazo.

Ahora bien, el éxito a largo plazo empieza en las encías: la periodoncia es la base de una boca sana porque la enfermedad periodontal se ha relacionado con problemas cardiovasculares. De hecho, las bacterias orales pueden pasar a la sangre y aumentar el riesgo de infarto o ictus.

El equipo de Coinsol Dental insiste en un enfoque integral que combine implantes de alta precisión con el cuidado periodontal, para proteger la salud general del paciente y prolongar la vida útil de los implantes.

Los implantes estéticos estan diseñados digitalmente por Coinsol Dental para lograr sonrisas naturales y seguras. / Clínica Coinsol Dental

Implantes dentales sin tornillo y otros tipos disponibles

No todos los pacientes necesitan el mismo tipo de implante. La clínica ofrece diferentes implantes dentales tipos, adaptados a cada necesidad: desde los convencionales hasta los implantes dentales sin tornillo o soluciones para implantes dentales sin tornillo precio competitivo, pensados para reducir complicaciones y mejorar la estética.

Esta variedad permite encontrar siempre la opción más adecuada, sin comprometer la eficacia ni la comodidad del paciente.

Precio y valor de un implante dental en Sevilla

Una de las preguntas más habituales es: ¿Cuál es el precio de un implante dental en Sevilla? La respuesta depende de cada caso: cantidad de hueso disponible, necesidad de regeneración o complejidad quirúrgica. En Coinsol Dental se apuesta por un presupuesto personalizado, transparente y sin sorpresas. La filosofía es clara: el paciente invierte en un tratamiento de calidad, seguro y duradero, evitando futuros gastos derivados de implantes fallidos.

Coinsol Dental: la clínica de los casos difíciles

Muchos de los pacientes que llegan a Coinsol Dental lo hacen tras haber sufrido un fracaso en otro centro. Implantes que no se integraron, pérdida de hueso o infecciones recurrentes. Aquí encuentran un equipo multidisciplinar, tecnología de última generación y la experiencia necesaria para ofrecer una segunda oportunidad.

Coinsol Dental es la clínica dental de refencia de muchos ciudadanos de Sevilla / Clínica Coinsol Dental

Con más de 40 años de trayectoria, Coinsol Dental ha demostrado que la implantología compleja, los casos difíciles implantes Sevilla y los tratamientos avanzados pueden resolverse con éxito, siempre que se combinen prevención, tecnología y un trato humano.

Gracias a esta filosofía, cientos de personas han recuperado su sonrisa con la tranquilidad de saber que no formarán parte de ese 25 % de implantes en riesgo, sino de quienes disfrutan de un resultado estable, estético y permanente.