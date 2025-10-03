Este es el plan pionero que ayuda a pacientes endocrinos a mejorar su tratamiento con dieta personalizada y hábitos saludables

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha puesto en marcha un nuevo plan nutricional dirigido a pacientes endocrinos, diseñado para reforzar la adherencia terapéutica y mejorar la evolución clínica de quienes conviven con enfermedades como la obesidad, la diabetes, las dislipemias o el hipotiroidismo.

Este programa supone un paso más en la apuesta del hospital por un enfoque integral y humanizado del tratamiento endocrinológico, ofreciendo un seguimiento regular, accesible y personalizado que acompaña al paciente en cada fase de su recuperación.

Un programa integral de acompañamiento

Coordinado por Felipe del Valle, responsable del Servicio de Nutrición del hospital y del Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad, el plan se estructura en seis consultas periódicas que incluyen bioimpedanciometría, ajustes de dieta personalizados y recomendaciones prácticas de hábitos saludables.

No es raro que en estos casos nos encontremos en consulta con errores comunes como falta de una continuidad periódica en sus tratamientos, ajustes de raciones sin supervisión, asumiendo un claro riesgo de descompensación, seguimiento de dietas restrictivas sin equilibrio nutricional, uso de productos “milagro”, información no contrastada o abandono del plan nutricional en cuanto ven una mínima mejoría

El objetivo es que cada paciente reciba una orientación adaptada a su situación clínica, con herramientas que complementen eficazmente el tratamiento médico prescrito. Como destacan los especialistas, diseñar un plan nutricional específico y adaptado es un factor clave para el éxito en el manejo de enfermedades endocrinas.

Evitar errores comunes y mejorar la adherencia

Muchos pacientes, al enfrentarse por sí solos a cambios alimentarios, tienden a cometer errores que ponen en riesgo su evolución. Entre ellos destacan la falta de continuidad en los tratamientos, los ajustes dietéticos sin supervisión, el seguimiento de dietas restrictivas desequilibradas, el uso de productos milagro o el abandono prematuro del plan nutricional cuando aparecen los primeros resultados.

Este nuevo programa busca resolver esas inquietudes a través del acompañamiento profesional, asegurando un seguimiento constante y una orientación clara que evite riesgos de descompensación. Para Del Valle, contar con un buen estado nutricional es fundamental, ya que el exceso de grasa visceral empeora la resistencia a la insulina y el riesgo cardiovascular, mientras que la pérdida de masa muscular limita la capacidad funcional y reduce la respuesta al tratamiento.

Beneficios clínicos de la nutrición en endocrinología

La evidencia científica demuestra que una pérdida de entre 5% y 10% del peso corporal en pacientes con obesidad se traduce en mejoras significativas en la glucemia, el perfil lipídico y la presión arterial, reduciendo de forma notable el riesgo cardiovascular.

En el caso de la diabetes tipo 2, una alimentación adecuada puede incluso lograr la remisión en fases iniciales; en las dislipemias, contribuye a mejorar el perfil lipídico; y en el hipotiroidismo, facilita el control del peso y el bienestar general del paciente.

De este modo, la nutrición se convierte en un aliado esencial para el tratamiento médico, no solo como complemento, sino como factor determinante en la mejora del pronóstico y la calidad de vida.

Educación nutricional como herramienta de empoderamiento

Más allá del seguimiento clínico, el programa otorga un papel central a la educación nutricional, considerada clave para que los pacientes se adhieran al tratamiento. La idea es dotarles de conocimientos prácticos y herramientas de discernimiento, capaces de ayudarles a identificar mitos alimentarios, comprender el porqué de cada indicación y adaptar la dieta a su estilo de vida.

Este enfoque no solo mejora la aceptación del tratamiento, sino que favorece cambios sostenibles a largo plazo, empoderando al paciente para que participe activamente en el cuidado de su salud.

Compromiso con la salud integral

Con este nuevo plan, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón reafirma su compromiso con una atención integral que une medicina, nutrición y acompañamiento humano. La iniciativa refuerza la visión de Quirónsalud como un referente en la atención endocrinológica en Andalucía, donde cuenta con una amplia red de hospitales y centros especializados.