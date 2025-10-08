Dislexia en niños: cómo detectarla y cómo debe tratarla adecuadamente toda la familia

La dislexia en niños es un trastorno permanente del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para leer, escribir y deletrear correctamente. Se trata de un problema neurológico que afecta el procesamiento de la información en el cerebro, específicamente en las áreas relacionadas con el lenguaje.

Como explica a este diario la psicóloga Marta Guerra Corral, del Instituto Psicológico Cláritas, “puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los más pequeños, ya que puede afectar al rendimiento académico, a su autoestima y o a las relaciones sociales”.

Los síntomas de la dislexia pueden variar de una persona a otra, y su gravedad también puede ser diferente. No obstante, los síntomas más comunes asociados con la dislexia:

Dificultades en la lectura.

Dificultades en la escritura y la ortografía.

Problemas de pronunciación.

Dificultades en la memoria verbal.

Dificultades en la organización y la secuenciación.

Dificultades en el aprendizaje de idiomas extranjeros.

¿Cómo detectar que un niño que tiene dislexia?

Como señala la especialista, la detección de la dislexia generalmente se realiza a través de una evaluación completa realizada por un profesional especializado. El proceso de detección puede involucrar diferentes pruebas para evaluar las habilidades de lectura, escritura, comprensión oral y otras habilidades relacionadas.

“Cuanto antes se realice el diagnóstico de la dislexia mejor porque un diagnóstico precoz permite que se implementen estrategias de intervención temprana y programas de apoyo adaptados a las necesidades individuales del niño”.

Lo que quiere decir que cuanto antes se identifiquen las dificultades, antes se pueden proporcionar las herramientas y técnicas necesarias para ayudar al niño a desarrollar habilidades de lectura y escritura.

“Además, el niño o niña puede recibir apoyo y adaptaciones en el entorno educativo, lo que facilita su participación y éxito académico”.

Y es que, al comprender y manejar las dificultades de manera adecuada desde una edad temprana, se pueden prevenir o reducir los efectos negativos en la autoestima y el bienestar emocional del niño.

Entender la dislexia infantil para padres

La psicóloga especializa en dislexia infantil resalta el “papel esencial” que juega la psicología en la intervención de este trastorno, ya que:

"Proporciona evaluación, diseño de intervenciones personalizadas, apoyo emocional y asesoramiento a padres y maestros”.

Su enfoque multidisciplinario y su experiencia en trastornos del aprendizaje contribuyen a mejorar la calidad de vida y el desarrollo educativo de los niños con dislexia.

Cómo tratar la dislexia infantil

El tratamiento de la dislexia infantil se basa en enfoques multidisciplinarios que abordan las dificultades de lectura y escritura desde diferentes perspectivas. El tratamiento de la dislexia “debe ser personalizado y adaptado a las necesidades individuales de cada niño” con estrategias y enfoques comunes como:

Intervención educativa especializada o adaptaciones y apoyos en el entorno educativo.

Enseñanza estructurada y multisensorial.

Entrenamiento fonológico.

Apoyo emocional y psicológico.

Pero, ¿el tratamiento también es extensible a la familia y el entorno más cercano?

La psicóloga señala que es “fundamental trabajar con ellos, ya que su participación activa y apoyo es esencial para el éxito del tratamiento”.

“La familia y los seres queridos comprendan qué es la dislexia y cómo afecta al niño. Esto implica educarse sobre el trastorno , sus características, desafíos y estrategias de intervención. Cuando mejor comprenda la familia la dislexia, más capacitada estará para apoyar al niño de manera efectiva”.

Es importante que la familia colabore estrechamente con los profesores y el personal escolar para garantizar que se implementen las adaptaciones y los apoyos adecuados en el entorno educativo. Y que además le den apoyo en el hogar, utilizando técnicas y estrategias de intervención recomendadas por los profesionales

Esto puede incluir actividades de lectura en casa, práctica de habilidades fonéticas, juegos interactivos para desarrollar la conciencia fonológica y proporcionar un entorno de estudio tranquilo y propicio. Y, sobre todo, en la dislexia infantil se debe “reconocer los esfuerzos y logros del niño para fortalecer su autoestima y motivación”.