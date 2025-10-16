Quironsalud
El doctor Salvador Morales, entre los investigadores más influyentes del mundo según la Universidad de Stanford
El jefe de Cirugía General del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón se sitúa en el 2% de los investigadores con mayor impacto internacional
El doctor Salvador Morales, jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y del Hospital Universitario Virgen Macarena, ha sido reconocido entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo, según el prestigioso ranking World’s Top 2% Scientists, elaborado por la Universidad de Stanford (EE. UU.). Este listado internacional destaca a los investigadores con mayor impacto científico a partir de criterios objetivos como publicaciones, citas, índice h y relevancia de sus aportaciones.
Excelencia en investigación y cirugía avanzada
Con una destacada trayectoria en el campo de la cirugía general y digestiva, el doctor Morales combina su labor asistencial con una intensa actividad científica reconocida a nivel nacional e internacional. Es presidente de la European Hernia Society (EHS) y miembro activo de sociedades como la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la European Association for Endoscopic Surgery (EAES).
Además, figura como el mejor cirujano de España según MERCO y uno de los médicos más destacados del país según Forbes. En el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón lidera el Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad, pionero desde 2021, y promueve la introducción de tecnologías de cirugía robótica, inteligencia artificial y cirugía guiada por imagen.
Un reconocimiento que refuerza la apuesta por la innovación
La inclusión del doctor Morales en el ranking de Stanford refuerza el compromiso del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón con la innovación, la investigación y la mejora continua de la atención sanitaria. La dirección del centro ha subrayado que este logro consolida al hospital como una referencia en investigación médica y desarrollo científico dentro del Grupo Quirónsalud.
Sobre Quirónsalud
El Grupo Quirónsalud es líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre ellos 57 hospitales y 8.000 camas. Su apuesta por la docencia, la investigación y la tecnología de vanguardia lo sitúa a la cabeza de la sanidad privada, con hospitales universitarios y proyectos punteros en oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología.
