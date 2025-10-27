Longevidad y cronicidad: 'Ruta 86' analiza los retos de la sanidad del futuro

En 2026 se cumplirán 40 años de un hito histórico que transformó para siempre el sistema sanitario español. La aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 sentó las bases de un sistema público, universal y equitativo. Desde entonces, nuestra sanidad ha experimentado profundas transformaciones y reforzar los principios que inspiraron aquella ley es hoy clave para enfrentarse a los retos presentes y futuros.

Para conmemorar este acontecimiento y analizar lo que está por venir, Boehringer Ingelheim ha impulsado “Ruta 86: un viaje hacia la sanidad del futuro”, inspirada en la mítica Ruta 66, símbolo de esperanza, progreso y transformación. Tras una parada en Madrid, donde se reflexionó sobre los avances de las últimas cuatro décadas y la necesidad de seguir trabajando en aras de la equidad en la atención sanitaria, y en Barcelona, donde el debate se centró en la innovación y la búsqueda de autonomía estratégica en un contexto de incertidumbre global, “Ruta 86” se desplazó el pasado 21 de octubre a Sevilla para abordar cómo Andalucía y Extremadura hacen frente a retos como el envejecimiento de la población, la mejora de la calidad de vida y la cronificación de las enfermedades.

En concreto, a lo largo del acto, titulado “El sentido de la Ruta: caminos de longevidad y bienestar”, se trató el desafío que supone la mayor longevidad que experimenta la población actual, analizando las oportunidades e implicaciones que ello genera y la necesidad de repensar y reforzar los modelos de atención, la coordinación sociosanitaria y el papel central del paciente en las políticas de salud, tal como establecía ya la Ley General de Sanidad de 1986.

La jornada, que reunió a responsables políticos, expertos en investigación, representantes de asociaciones de pacientes y líderes del sector sanitario, se celebró en el Espacio Exploraterra de Sevilla, un lugar simbólico que conecta con el espíritu de viaje y transformación. Así como los grandes navegantes emprendieron un viaje hacia lo desconocido, hoy “Ruta 86” traza un recorrido por el presente del sistema sanitario y nos invita a imaginar su futuro, con los pacientes como su destino y sentido.

El encuentro, presentado por Javier Granda, vicepresidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), fue inaugurado por el director general de la compañía en España, Nicolas Dumoulin; y la jefa de servicio de promoción de la salud del Ayuntamiento de Sevilla, Mª Dolores Martínez. En sus intervenciones destacaron la importancia de la colaboración y el compromiso de las administraciones con el bienestar de la población ante los retos del envejecimiento y la cronicidad.

Vivir más... ¿vivir mejor?

Tras sus palabras, arrancaba la primera ponencia, ponencia, “De la prevención al bienestar: vivir más, vivir mejor”, a cargo de Joan Carles March, experto en Salud Pública y Medicina Preventiva, y Joaquín Dopazo, director de la Plataforma de Medicina Computacional. Fundación Progreso y Salud. Los ponentes destacaron cómo el aumento de la longevidad y los cambios en los patrones demográficos están transformado las sociedades actuales. Pero, según su perspectiva, este envejecimiento no debe concebirse únicamente como un desafío, sino también como una oportunidad para repensar la cohesión social, el bienestar y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, reforzando la salud preventiva y promoviendo que vivamos más y mejor.

Precisamente para analizar cómo favorecer una vida más larga y saludable, daba comienzo la segunda mesa de la jornada, titulada “Longevidad: reto y oportunidad”. En ella, Mónica de la Fuente, catedrática de Fisiología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM y coordinadora del módulo de Salud en el CENIE; Rocío Barragán, directora general de de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no deseada de la Junta; y José Luis Fernández Santillana, presidente de CEOMA y portavoz del proyecto “A la vejez… Vitales”, trataron, desde la fisiología y la investigación académica, las políticas públicas y la experiencia de las organizaciones de mayores. Durante sus intervenciones, los participantes exploraron temas como los hábitos de vida, detección precoz, salud mental, la prevención de la soledad y el papel activo de los mayores en sus comunidades, con el objetivo de garantizar bienestar y vitalidad en todas las etapas de la vida.

Cronicidad y sostenibilidad

A continuación, el debate “Abordaje de la cronicidad: manual de instrucciones”, moderado también por Javier Granada, analizó la creciente prevalencia de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento poblacional y su impacto en la sostenibilidad del sistema sanitario. Participaron Pilar Aparicio, coordinadora de la Estrategia de Cronicidad del Ministerio de Sanidad; Antonio Fernández, coordinador de la Estrategia de Atención a la Cronicidad de la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía; Carla Venturi, responsable de Procesos Asistenciales en la DG de Asistencia Sanitaria de la Junta de Extremadura; y Manuel Arellano, vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Entre otros temas, se pusieron sobre la mesa la estrategia recientemente aprobada en Andalucía, los trabajos en Extremadura y la actualización de la Estrategia Nacional de Atención a la Cronicidad, poniendo el foco en prevención, coordinación sociosanitaria e innovación organizativa, y destacando la voz de los pacientes como elemento central para garantizar políticas efectivas.

Las palabras de Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía y exconsejero de Salud, ponían el punto y final a la tercera etapa de la “Ruta 86”, una iniciativa itinerante que continuará su recorrido por otras comunidades hasta concluir en Madrid en abril de 2026, coincidiendo con el 40º aniversario de la Ley General de Sanidad.