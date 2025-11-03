El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón refuerza la atención al duelo perinatal con una jornada formativa

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha celebrado una jornada de formación dedicada al abordaje integral del duelo perinatal, un proceso especialmente sensible que requiere de empatía, coordinación y una atención sanitaria humanizada. La iniciativa, dirigida al personal asistencial, se enmarca dentro del compromiso del centro con la mejora continua de la atención emocional y médica a las familias que afrontan la pérdida de un bebé durante el embarazo o en los primeros días de vida.

El encuentro, impulsado por la comisión de pérdida perinatal creada en junio de este año, reunió a matronas, ginecólogos, pediatras, enfermeras, TCAEs, psicólogos y responsables de Enfermería.

Un objetivo común Ofrecer a los equipos las herramientas necesarias para acompañar desde el respeto, la sensibilidad y la comprensión de las necesidades individuales de cada familia.

Comunicación empática y acompañamiento coordinado

Durante la sesión, impartida por José Cruz-Contarini y Lucía Mayo, del servicio de Matronas del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, se abordaron aspectos clave sobre la comunicación en situaciones de pérdida y las actuaciones que deben desplegarse desde ginecología y obstetricia.

Entre los temas tratados destacaron la gestión del entorno de la paciente, la coordinación entre equipos, la preservación de la dignidad del bebé y el acompañamiento a la familia en los momentos más difíciles.

Los ponentes incidieron en la importancia de crear espacios seguros y humanizados, en los que los profesionales se muestren disponibles y cercanos. “Acompañar no siempre significa hablar: a veces basta con estar, con sostener el silencio y reconocer el dolor”, explicó Mayo durante la jornada. Este enfoque, centrado en la escucha activa y en la validación emocional, permite que las madres se sientan comprendidas y apoyadas por el equipo sanitario.

La formación también sirvió para identificar las necesidades emocionales inmediatas y reforzar la colaboración entre servicios. De este modo, la atención no depende solo de la pericia técnica, sino de una mirada integral que contemple el impacto psicológico del duelo en todos los miembros de la familia.

Testimonios que humanizan la práctica asistencial

Jornada profesional duelo perinatal Quironsalud Sagrado Corazon 2 / El Correo

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la participación de madres que compartieron su experiencia personal de pérdida. Sus relatos aportaron una perspectiva esencial para comprender la dimensión humana del duelo perinatal y recordaron a los profesionales la importancia de ser escuchadas.

En España, alrededor de 2.000 familias atraviesan cada año la experiencia de perder a un bebé pasadas las 24 semanas de gestación o durante el primer mes de vida, según datos de la asociación Umamanita. Aunque las cifras se han reducido en las últimas décadas, el impacto emocional sigue siendo enorme y exige una formación específica. Por ello, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón apuesta por preparar a sus equipos no solo desde el conocimiento clínico, sino también desde la inteligencia emocional y la empatía profesional.

Un compromiso con la humanización y la excelencia técnica

Esta jornada se suma al plan de formación interna de Quirónsalud, que busca fortalecer la humanización de la asistencia sanitaria y dotar a los profesionales de recursos para atender situaciones de alta carga emocional.

La directora de Enfermería destacó que el centro “mantiene una línea de trabajo que combina la excelencia técnica con el acompañamiento humano, entendiendo que la atención sanitaria debe cuidar tanto el cuerpo como las emociones”.

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, integrado en el grupo hospitalario privado líder en Andalucía, reafirma así su apuesta por un modelo de atención centrado en las personas. Con esta formación, el centro consolida una cultura asistencial basada en la escucha, el respeto y la mejora continua, donde cada gesto cuenta para aliviar el dolor de quienes afrontan una de las experiencias más difíciles de la vida.