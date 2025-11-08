Salud
Sanidad activa una alerta por listeria en un chopped de la marca Nuestra Alacena de los supermercados Dia
La AESAN insta a los consumidores que tengan este producto en su domicilio a no consumirlo
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectarse la presencia de Listeria monocytogenes en un producto cárnico procedente de España.
El aviso fue comunicado por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), y afecta al producto Chopped lata finas lonchas de la marca Nuestra Alacena (DIA).
Detalles del producto afectado
- Nombre del producto: Chopped lata finas lonchas
- Marca comercial: Nuestra Alacena (DIA)
- Formato: Envasado loncheado de 150 g
- Número de lote: 252771
- Fecha de caducidad: 18/11/2025
- Condiciones de conservación: Refrigerado
Según la información facilitada por la AESAN, la distribución inicial del producto se ha realizado en Andalucía, aunque no se descarta que existan redistribuciones a otras comunidades autónomas. Las autoridades autonómicas han sido notificadas para proceder a la retirada del producto afectado de los canales de comercialización.
Recomendaciones a los consumidores
La AESAN insta a los consumidores que tengan este producto en su domicilio a no consumirlo.
En caso de haberlo consumido y presentar síntomas compatibles con listeriosis —como fiebre, vómitos o diarrea—, se recomienda acudir a un centro de salud.
Las mujeres embarazadas deben prestar especial atención y consultar las recomendaciones de la AESAN sobre higiene alimentaria y alimentos que deben evitarse durante el embarazo, debido al riesgo que la Listeria monocytogenes representa en la gestación.
Asimismo, se recuerda la importancia de mantener unas correctas medidas de higiene en la cocina para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.
