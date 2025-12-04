¿Puedes enfermar de peste porcina por comer carne de cerdo o embutido? Todo sobre el brote que alerta al mundo

En los últimos dos días han aparecido en Barcelona decenas de cadáveres de jabalís que portaban la peste porcina africana, algo que no se veía en España desde 1994. Ya se han cercado 20 kilómetros en el área donde han aparecido los animales donde hay hasta 39 explotaciones.

Se está investigando el origen del brote de peste porcina, aunque desde el Ministerio de Sanidad reconocen que es "muy difícil" obtener una respuesta. Entre las hipótesis que cobran más fuerza, el desplazamiento de los jabalíes silvestres, la ingesta de algún producto contaminado o haber llevado a las zonas donde ha sucedido el episodio jabalíes para la cría.

Ante un brote de esta magnitud, surgen dudas frecuentes: ¿cómo se transmite entre los animales?, ¿puede afectar a los humanos? y ¿es seguro consumir carne de cerdo?

¿Qué es la peste porcina?

El virus de la peste porcina africana (VPPA) es un virus citoplasmático de ADN bicatenario que provoca una enfermedad grave en cerdos domésticos y jabalíes. En 2007, el virus se propagó rápidamente desde el este de África, donde es endémico, hacia el Cáucaso y Rusia, y posteriormente alcanzó varios países vecinos del este de Europa.

Desde entonces, la cepa viral Armenia/07 se ha expandido y afecta hoy a más de 40 países en todo el mundo. Además de África y Europa, se ha detectado en varias regiones de Asia, incluida China, así como en República Dominicana y Haití, lo que representa una amenaza para todo el continente americano y convierte al VPPA en la mayor pandemia animal actual.

¿Cómo se transmite la peste porcina entre los animales?

Se transmite principalmente entre cerdos domésticos y jabalíes a través de varios mecanismos:

Contacto directo: entre animales infectados y sanos. Objetos contaminados: ropa, calzado, vehículos, herramientas o cualquier material que haya estado en contacto con animales infectados. Alimentos contaminados: restos de comida que contengan carne de cerdo infectada o productos derivados. Reservorios naturales: los jabalíes pueden portar el virus y propagarlo a otros animales. Vectores biológicos: en algunas regiones, ciertas garrapatas (Ornithodoros) pueden transmitir el virus.

El virus de la peste porcina es muy resistente en el ambiente y puede permanecer activo durante semanas, por lo que la bioseguridad en granjas es fundamental para evitar contagios.

¿Puede afectar a los humanos?

Desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) aclaran que "la peste porcina africana es un virus que afecta exclusivamente al cerdo doméstico y al jabalí, no a las personas al no tratarse de una zoonosis —enfermedad o infección que se transmite de forma natural entre animales vertebrados y humanos— por lo que es riesgo es inexistente".

¿Hay riesgo al consumir productos cárnicos?

Los especialistas son claros. El riesgo de ingesta de embutido contaminado es "prácticamente nulo", ya que los embutidos que se venden en España de estos animales atraviesan estrictos controles veterinarios Además, aunque el virus estuviese presente en ellos, no llegaría a enfermar al consumidor. No obstante, es importante no traer productos cárnicos procedentes de países afectados y no desecharlos en el campo en áreas donde puedan ser ingeridos por cerdos o jabalíes.

¿Existe vacuna contra la peste porcina?

Desde enero de 2022, en la Unión Europea más de 1,5 millones de cerdos domésticos han muerto o han tenido que ser sacrificados o eliminados por causa de la peste porcina africana, para la que no existe una vacuna eficaz. El virus de la peste porcina es muy resistente en el medio ambiente y en los productos porcinos: puede sobrevivir en la ropa, botas, ruedas y otros materiales y cruzar fronteras si no se toman las medidas adecuadas.