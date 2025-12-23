Un sistema creado en la Universidad Pablo de Olavide indica el momento exacto en que la mascarilla ya no protege

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha logrado la concesión de una patente europea para un sistema innovador de indicación visual del tiempo de exposición en mascarillas de protección facial, una tecnología pionera desarrollada por el grupo de investigación Omegas. El proyecto está liderado por el profesor José María Pedrosa, del Centro de Nanociencia y Tecnologías Sostenibles (Cnats) de la UPO, junto a los investigadores Javier Roales y David Rodríguez, en colaboración con el empresario sevillano José Antonio Rodríguez, quien ya ha puesto en marcha los primeros pasos para su comercialización.

Uso prolongado de mascarillas y riesgos para la salud

Tal y como ha indicado la institución académica, el uso prolongado de mascarillas de protección más allá del tiempo recomendado por los fabricantes, generalizado durante la pandemia de la Covid-19, en otros entornos con elevada contaminación ambiental e incluso en la actual epidemia de gripe, supone una pérdida progresiva de eficacia filtrante y un aumento de los riesgos para la salud. Sin embargo, hasta ahora estas mascarillas no disponen de un sistema sencillo que indique de forma clara cuándo han dejado de ser realmente efectivas.

Indicador químico con cambio de color irreversible

En este contexto, la tecnología patentada propone una solución práctica mediante un pequeño indicador visual adherido a la superficie externa de la mascarilla, que contiene un sistema químico diseñado para cambiar de color de forma irreversible tras un tiempo de uso prefijado. Asimismo, la UPO ha asegurado que el dispositivo pasa de un estado ligeramente amarillento a un tono oscuro visible, alertando de que la mascarilla debe ser sustituida. Además, la formulación del indicador puede adaptarse a distintos tiempos de uso según el tipo de mascarilla o las condiciones de trabajo.

Funcionamiento fiable y adaptable a distintos modelos

De esta forma, el indicador de tiempo de exposición se sitúa en una zona próxima a la piel, aprovechando la temperatura corporal y el flujo de aire generado durante la respiración, lo que permite un funcionamiento más reproducible y menos dependiente de factores externos. También, su diseño innovador facilita la integración en distintos modelos comerciales —como mascarillas quirúrgicas, FFP2 o N95— sin alterar su estructura ni sus prestaciones filtrantes, facilitando así su integración industrial.

Según ha señalado José María Pedrosa, el objetivo de esta patente europea es ofrecer una herramienta simple y de bajo coste que ayude a usar las mascarillas de forma más segura y responsable, al tiempo que ha advertido que no basta con llevar mascarilla, sino que es fundamental saber si sigue cumpliendo su función protectora durante todo el tiempo de uso.

Transferencia de tecnología y comercialización

Por otra parte, la explotación comercial de esta tecnología sanitaria corresponderá al empresario José Antonio Rodríguez, coinventor de la patente, que trabaja actualmente en el desarrollo de los primeros prototipos y en la búsqueda de alianzas estratégicas con empresas del sector sanitario y de equipos de protección individual (EPI). Esta colaboración entre la UPO y el tejido empresarial andaluz refuerza el papel de la universidad como generadora de conocimiento transferible y con impacto directo en la sociedad.

Con esta nueva patente, la Universidad Pablo de Olavide consolida su posicionamiento en el ámbito de los materiales avanzados y los sensores químicos aplicados a la salud y la seguridad, poniendo en valor la capacidad de sus grupos de investigación para transformar resultados científicos en soluciones tecnológicas con clara proyección de mercado.