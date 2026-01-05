El tabaquismo casi triplica en 20 años la tasa de cáncer de pulmón en las mujeres

El número de cánceres diagnosticados en España en 2023 alcanzará los 279.260 casos, según las estimaciones del informe 'Las cifras del cáncer en España 2023', realizado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y presentado este lunes con motivo de la conmemoración, el próximo día 4, del Día Mundial del Cáncer. Esta cifra pone de manifiesto una estabilización del cómputo total con respecto al año anterior (279.260). Sin embargo, los expertos de SEOM advirtieron de que hay que tener en cuenta que la realidad “puede ser ligeramente diferente ya que esta estimación no incluye aún el posible efecto de la pandemia del Covid-19”.

Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2023 serán los de colon y recto (42.721 nuevos casos), mama (35.001), pulmón (31.282), próstata (29.002) y vejiga urinaria (21.694). Muy por detrás se encuentran los linfomas no hodgkinianos (9.943), el cáncer de páncreas (9.280), el cáncer de riñón (8.626), el melanoma maligno cutáneo (8.049), los cánceres de cavidad oral y faringe (7.882), y los cánceres de cuerpo uterino (7.171), estómago (6.932) e hígado (6.695).

Por sexo, en los hombres, al igual que en 2022, serán mayoritarios los de próstata (29.002), colon y recto (26.357), pulmón (22.266) y vejiga urinaria (17.731). Y, en las mujeres, los de mama (35.001) y los de colon y recto (16.364), y a partir de los 70 años, el de pulmón por el aumento del consumo de tabaco en este colectivo.

El informe constata un claro descenso en el cáncer de pulmón y de vejiga urinaria en hombres, ambos relacionados con el tabaquismo, debido a la reducción de este hábito en este colectivo. Sin embargo, se ha producido un claro aumento en el cáncer de pulmón en mujeres, con una tasa de incidencia en 2023 que casi triplica la de 2001. En esta línea, cabe destacar que, según la Encuesta Europea de Salud en España el 16,4% de las mujeres y el 23,3% de los hombres fuman a diario.

Las muertes por cáncer en España pasarán de 112.000 en 2020 a más de 159.000 en 2040. Los cánceres responsables del mayor número de fallecimientos son el de pulmón (18,2% del total de muertes por cáncer), el colorrectal (9,5%), el hepático (8,4%), el de estómago (7,8%) y el de mama (6,9%). Según datos del INE en 2021 se produjeron 450.744 defunciones con una disminución de la tasa bruta de mortalidad del 8,7% respecto al año anterior. De nuevo, los tumores constituyeron la segunda causa de muerte en nuestro país (25,2% de los fallecimientos, 113.662) con un aumento del 0,8% respecto al año anterior y solo por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio (26,4% de las muertes, 119.196). Las enfermedades infecciosas, que incluyeron la Covid-19, fueron la tercera causa de muerte con el 10,2% del total.

En los hombres, los tumores han seguido siendo la principal causa de mortalidad en España en 2021 (67.884), por delante de las enfermedades cardiovasculares (55.905) e infecciosas (25.728). Sin embargo, en las mujeres, las enfermedades cardiovasculares fueron la principal causa de mortalidad (63.291), seguidas de los tumores (45.818) y las enfermedades infecciosas (20.273).

Tabaco, alcohol y obesidad continúan siendo algunos de los factores de riesgo evitables más importantes relacionados con el cáncer. Según la OMS, alrededor de un tercio de las muertes por cáncer son debidas al tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas (insuficiente cantidad de fruta y verdura). El tabaco en concreto es responsable de hasta un 33% de cánceres en el mundo, y de hasta el 22% de las muertes por cáncer, mientras que hay al menos nueve tipos de cánceres asociados a la obesidad.

Se calcula que la supervivencia de los pacientes de cáncer en España se ha duplicado en los últimos 40 años y se prevé que continúe aumentando. En cuanto a la supervivencia neta a cinco años del diagnóstico de los pacientes diagnosticados entre 2008-2013, en España fue de 55,3% en los hombres y de 61,7% en las mujeres.