Entramos en la fábrica donde se producen los inhaladores que reducen el impacto climático

Combatir el cambio climático es un reto complejo, y mejorar el tratamiento de enfermedades respiratorias como la EPOC, que afecta a tres millones de españoles, es ya una necesidad urgente.

Sin embargo, AstraZeneca ha conseguido un hito: un fármaco autorizado para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un Potencial de Calentamiento Global (GWP) prácticamente nulo. Esta terapia de triple combinación a dosis fija cuenta con una huella de carbono comparable a la de los medicamentos inhalados que no requieren propelente.

Se fabrica en la planta que la farmacéutica tiene en Dunkerque (Francia) y donde este periódico ha podido comprobar de primera mano cómo es el proceso de producción.

Se trata de un centro industrial que rara vez permite el acceso a los medios, y donde se producen inhaladores utilizados por pacientes con asma y bronquitis crónica, los llamados de nueva generación.

En la fábrica francesa se han invertido 600 millones de euros en los últimos cinco años para llevar a cabo toda la transformación industrial, que ha permitido reducir en un 96% las emisiones de gases de efecto invernadero.

Así es la fábrica donde se producen los inhaladores que luchan contra el cambio climático /

Alrededor de 800 personas trabajan aquí, y en 2024 se contrataron 100 personas, y se prevén otras 100 entre este año.

Duplicará su producción hasta 2030

La industria farmacéuitica representa el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

Por eso, para AstraZeneca, que desarrolla tratamientos para enfermedades respiratorias, es "esencial actuar y neutralizar todas las emisiones que puedan contribuir a causarlas". En la actualidad, se producen 120 de estos inhaladores por minuto. Pero con las inversiones previstas, se podrá duplicar la capacidad de producción de aquí a 2030, pasando de 50 a 100 millones de inhaladores fabricados al año.

Con sede en Cambridge (Reino Unido), la farmacéutica AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo.