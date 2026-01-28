Por qué cada vez más mujeres deciden preservar su fertilidad

Las mujeres están más informadas sobre su fertilidad, se interesan por su preservación y entienden que el tiempo es un factor clave para ser madres Manuel Estévez Campllonch — Doctor en la clínica de reproducción asistida Ginemed Sevilla

Sevilla atraviesa una etapa clave en la salud reproductiva de sus habitantes, impulsada por una sociedad más informada, libre de prejuicios. El Dr. Manuel Estévez Campllonch, referente en la clínica de reproducción asistida Ginemed, destaca que hoy existe una mayor conciencia sobre la preservación de la fertilidad y la importancia del factor edad en el proceso de concepción.

Actualmente, las clínicas de fertilidad en Sevilla atienden una creciente diversidad de modelos familiares, con un aumento significativo de la maternidad en solitario y de parejas del mismo sexo. Esta evolución social se refleja en las estadísticas nacionales, que sitúan la edad media de maternidad en España por encima de los 32 años, consolidando una tendencia hacia la maternidad tardía en comparación con el resto de Europa.

Retraso de la maternidad y fertilidad: El desafío de ser madre después de los 30

La brecha entre el deseo de tener hijos y la realidad reproductiva se ha convertido en uno de los grandes desafíos demográficos. El retraso de la maternidad por causas socioeconómicas conlleva que muchas mujeres busquen el embarazo cuando la fertilidad femenina ya ha iniciado su declive natural. Los estudios científicos confirman que tanto la reserva ovárica como la calidad de los ovocitos sufren una disminución crítica a partir de los 35 años.

Como respuesta a esta situación, la vitrificación de óvulos destaca como la técnica más eficaz para la preservación de la fertilidad, ofreciendo una tasa de éxito en la descongelación mayor al 90%. No obstante, los especialistas en reproducción asistida subrayan la importancia de realizar este procedimiento de forma temprana, ya que la juventud de los óvulos es el factor determinante para lograr un embarazo saludable en el futuro.

La fecundidad deseada es la que las personas sueñan tener; la fecundidad real es la que efectivamente logran al formar una familia. El problema es que la biología no se adapta al ritmo de vida actual Manuel Estévez Campllonch — Doctor en la clínica de reproducción asistida en Ginemed Sevilla

Diagnóstico del factor masculino: Pruebas clave y calidad espermática

Históricamente, el diagnóstico de la infertilidad en parejas heterosexuales se ha centrado de forma desproporcionada en la mujer. Sin embargo, los datos actuales son concluyentes: el factor masculino interviene en aproximadamente el 50% de los casos de dificultades para concebir. Según el Dr. Manuel Estévez, la calidad espermática no solo es determinante para lograr la fecundación, sino que tiene un impacto directo en el desarrollo embrionario y en la salud a largo plazo del recién nacido.

Ignorar la salud reproductiva del varón suele derivar en procesos clínicos más extensos y costosos. Más allá de un seminograma básico, los especialistas subrayan la necesidad de analizar parámetros críticos como la movilidad, la morfología y la fragmentación del ADN espermático. Además, factores del estilo de vida como el estrés oxidativo, el tabaquismo y la exposición a tóxicos ambientales son responsables de alterar la función del esperma. Por ello, realizar un estudio de fertilidad masculina integral desde el primer momento es fundamental para diseñar tratamientos de reproducción asistida más precisos, eficaces y rápidos.

Maternidad en solitario y reproducción asistida: acompañamiento y bienestar emocional

La reproducción asistida ha transformado la sociedad al garantizar que cualquier modelo de familia sea posible. En este contexto, el acompañamiento médico es fundamental para las mujeres que deciden ser madres en solitario y las parejas del mismo sexo, quienes encuentran en técnicas como la FIV con donante de esperma o el método ROPA la solución definitiva para cumplir su deseo de maternidad.

Generalmente, las mujeres que emprenden la maternidad por elección cuentan con una sólida estabilidad vital y profesional. Al no presentar necesariamente problemas previos de infertilidad, estos tratamientos de reproducción asistida suelen ofrecer un excelente pronóstico de éxito. No obstante, el doctor destaca que el pilar del proceso no es solo clínico, sino también psicológico: el apoyo emocional es la clave para afrontar con seguridad y bienestar el camino hacia la maternidad sin pareja.

La reproducción asistida ha abierto la puerta a que cualquier persona o pareja pueda formar una familia. Acompañamos a mujeres que deciden ser madres en solitario o a parejas del mismo sexo que utilizan técnicas como la FIV con donante o el método ROPA Manuel Estévez Campllonch — Doctor en la clínica de reproducción asistida en Ginemed Sevilla

Personalización de tratamientos: La tecnología al servicio de tu sueño de ser madre

La genética reproductiva ha revolucionado la medicina moderna, ofreciendo soluciones precisas ante el desafío de la maternidad tardía. Una de las herramientas más determinantes es el test genético preimplantacional (PGT-A), un análisis fundamental considerando que, a partir de los 40 años, más del 60% de los óvulos pueden presentar anomalías cromosómicas. Esta técnica permite mejorar significativamente las tasas de éxito en FIV, reduciendo el riesgo de abortos espontáneos y fallos de implantación.

A este avance se suma la inteligencia artificial en reproducción asistida, utilizada para el análisis de imágenes mediante sistemas time-lapse. Esta tecnología permite predecir con mayor objetividad el potencial de los embriones, personalizando el proceso según las necesidades de cada paciente.

El Dr. Manuel Estévez, director médico de Ginemed Sevilla, insiste en que la personalización de tratamientos de fertilidad es el pilar del éxito actual. Aplicar protocolos específicos y dosis ajustadas es vital, especialmente en casos de baja reserva ovárica. En definitiva, la clave de una atención reproductiva de vanguardia reside en adaptar la innovación tecnológica a la realidad individual de cada persona o pareja.