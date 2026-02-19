Los médicos alertan: inminente estallido de alergias y asma por las fuertes lluvias de este invierno en España

Las intensas lluvias que han marcado este invierno en varias regiones de España han supuesto grandes beneficios de todo tipo en un país sumido en una espiral de sequía crónica. Sin embargo, también están teniendo un impacto directo en la salud respiratoria de la población que sufre alergias, según ha advertido la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

Estas condiciones meteorológicas, unidas al descenso de las temperaturas, están retrasando la polinización de los pólenes de invierno y elevan la humedad ambiental, una combinación que reúne los ingredientes necesarios para tener una primavera “especialmente complicada para las personas alérgicas al polen y en un empeoramiento de los síntomas en pacientes asmáticos”, señala esta entidad médica en un comunicado.

El fenómeno conocido como 'efecto lavado' explica buena parte de este preocupante cambio en el calendario de alergias. Las lluvias intensas arrastran el polen de las plantas y lo eliminan temporalmente de la atmósfera, frenando la liberación de pólenes de especies como las cupresáceas —entre ellas los cipreses—, cuya polinización suele comenzar a finales de enero.

Concentración mucho más alta de lo normal

Según Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, "este efecto, sumado a las bajas temperaturas, frena la polinización, pero cuando el clima se estabilice, los niveles de polen podrían dispararse rápidamente. Esto anticipa una primavera con una concentración de polen mucho más alta de lo habitual, lo que supondrá un desafío aún mayor para los pacientes alérgicos al polen".

Paralelamente, las lluvias han incrementado la humedad ambiental, favoreciendo la proliferación de hongos y ácaros del polvo, alérgenos estrechamente relacionados con las exacerbaciones asmáticas. Este fenómeno puede afectar incluso a zonas donde estas alergias no eran frecuentes hasta ahora.

Juan Carlos Miralles, presidente del Comité de Asma de la SEAIC, explica que "la alta humedad actúa como un desencadenante del asma alérgico. Al alterar la barrera epitelial de las vías respiratorias, dificulta el aclaramiento del moco y favorece la sensibilización a hongos y ácaros, desencadenando una cascada inflamatoria que puede agravar significativamente los síntomas asmáticos".

Según el especialista, este aumento sostenido de la humedad está creando un entorno especialmente favorable para las crisis asmáticas, sobre todo en pacientes sensibilizados a estos alérgenos ambientales.

Recomendaciones ante una temporada compleja

El impacto de las lluvias se está produciendo en dos fases diferentes para los pacientes respiratorios. Mientras que el aumento actual de la humedad está afectando principalmente a las personas con asma, el verdadero impacto para los alérgicos al polen podría llegar cuando las lluvias cesen y se reactive la polinización.

Para las personas alérgicas al polen, Juan José Zapata recomienda anticiparse al posible repunte primaveral. "Es fundamental seguir activamente los niveles de polen a través de plataformas especializadas y consultar con el alergólogo ante cualquier aumento", señala. Además, aconseja adoptar medidas de control ambiental, como evitar zonas ajardinadas en periodos de alta concentración, mantener las ventanas cerradas en los momentos críticos y ventilar la vivienda de forma controlada para reducir la exposición.

En cambio, en el contexto actual de lluvias persistentes, la prioridad para los pacientes asmáticos es controlar los efectos de la humedad ambiental. Juan Carlos Miralles aconseja reducir la humedad en el hogar mediante deshumidificadores y evitar espacios húmedos. "Es crucial seguir rigurosamente el tratamiento preventivo y tener siempre disponible el inhalador de rescate. Ante cualquier aumento de síntomas respiratorios, como dificultad para respirar o sibilancias, se debe consultar de inmediato con el alergólogo para ajustar el tratamiento", añade.

De este modo, los especialistas subrayan que la evolución meteorológica de las próximas semanas marcará distintos riesgos respiratorios: primero asociados a la humedad y, posteriormente, vinculados al aumento de los niveles de polen una vez se estabilice el clima.

Noticias relacionadas

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) dispone de un sistema de información aerobiológica que recoge y actualiza los niveles ambientales de pólenes en distintas zonas de España. Estos datos están disponibles a través de la web www.polenes.com.