Una córnea artificial a base de escamas de peces: científicos andaluces desarrollan una alternativa para los trasplantes

Científicos del Grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada (UGR) y del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.Granada) han desarrollado una córnea artificial a base de escamas de peces que ha ofrecido resultados prometedores en laboratorio y en pruebas con animales. Se trata de una nueva técnica alternativa a los trasplantes que podría reducir también las listas de espera.

Las enfermedades graves que afectan a la córnea son muy difíciles de tratar, debido a que esta estructura carece de vasos sanguíneos y tiene escasa capacidad de regeneración y reparación. Muchos pacientes con graves patologías corneales solo pueden ser tratados mediante un trasplante, consistente en "retirar la córnea dañada y sustituirla por una córnea sana procedente de otra persona que ha donado sus órganos", afirma la UGR.

Ahora, investigadores del Grupo de Ingeniería Tisular del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la UGR han creado implantes corneales "altamente biocompatibles, resistentes y transparentes, a partir de escamas de varios tipos de peces comúnmente encontrados en el mercado, como las carpas", han señalado los investigadores.

Sin dependencia de la donación de órganos

"Aunque el trasplante común suele ofrecer buenos resultados, es necesario desarrollar nuevos métodos eficaces en la regeneración que no dependan de la donación de órganos, sujeta a listas de espera", ha explicado el catedrático de Histología de la UGR Miguel Alaminos.

"Estos resultados permiten, no solo contar con un nuevo producto potencialmente útil para el tratamiento de las enfermedades de la córnea, sino poner en valor un recurso natural derivado de la pesca, actividad de gran importancia económica en la provincia de Granada. Debido a su origen, este producto es muy accesible, fácil de obtener y de bajo coste económico, y podría contribuir a potenciar el sector pesquero en una zona en la que se está viendo afectada por numerosas restricciones y condicionantes", ha detallado la catedrática de Histología de la UGR Ingrid Garzón.

El análisis exhaustivo de las escamas de los peces ha demostrado su utilidad potencial para la reparación y regeneración de la córnea, con buenos resultados funcionales tanto en laboratorio como en animales de experimentación a los que se ha implantado este material.