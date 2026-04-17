¿Por qué el sol de primavera puede ser más peligroso de lo que parece?

La primavera es, sobre el papel, una estación idílica, pero en la práctica, es una auténtica maestra del despiste. El tiempo se vuelve bipolar: pasamos del sol radiante al chaparrón traicionero en lo que dura un estornudo por la alergia. Y mientras lidiamos con esa astenia que nos deja el cuerpo "del revés", nuestra piel se lleva la peor parte. Como dice el refrán, "la primavera, la sangre altera", y a la dermis la descoloca por completo.

Tras seis meses de reclusión invernal, nuestra epidermis está bajo mínimos de melanina -nuestro guardaespaldas natural- y sus defensas andan un poco "desafinadas". Unas veces claudican y aparecen granitos, y otras se hiperexcitan volviendo la piel reactiva a todo. En este escenario, la radiación ultravioleta nos pilla con la "guardia baja" y el escudo guardado en el armario, convirtiéndose en una agresión mucho más virulenta de lo que sospechamos. Y el farmacéutico Jerónimo Ors lo tiene claro: "tras ese bienestar acechan los rayos ultravioleta (UV), los verdaderos antagonistas de la salud cutánea. Ellos son los responsables de las quemaduras, las discromías (manchas), el fotoenvejecimiento prematuro y, en última instancia, el carcinoma".

¿Existen niveles altos de radiación UV en primavera?

La incidencia de la radiación se intensifica exponencialmente día tras día. "Con el horario de verano, prolongamos nuestra exposición justo cuando el sol se sitúa en su zénit. Debemos recordar que nuestra hora oficial mantiene un desfase de dos horas respecto a la solar: las 14:00 horas coinciden con el mediodía solar, el momento de mayor agresividad de los rayos UVB", especifica. En este pico, la piel "se quema con celeridad sin llegar a broncearse".

Y el daño más "engañoso" es la inmunopresión: el sol debilita las defensas locales. Y, afecta, sobre todo, a quienes padecen acné, dermatitis seborreica o herpes labial suelen experimentar exacerbaciones tras la exposición. Además, se agravan las hiperpigmentaciones y se activa el mecanismo del envejecimiento actínico.

Y puedes quemarte...

En fototipos bajos (pieles claras y finas) o grupos de riesgo -como pacientes polimedicados, niños, gestantes y ancianos-, la vulnerabilidad se multiplica. "El eritema o enrojecimiento es un aviso frecuente de que la radiación atraviesa el tamiz de las nubes, también en primavera", añade. Y es que, la piel es más frágil en primavera. Está más seca, mientras que en verano genera una capa lipídica protectora. Esta sequedad, sumada a la reactividad alérgica, la convierte en un objetivo mucho más indefenso.

Y Ors advierte a quienes consumen fármacos de forma crónica. "Sustancias tan comunes como el ibuprofeno son fotosensibilizantes y pueden provocar manchas o reacciones alérgicas. Lo mismo ocurre con pacientes con enfermedades autoinmunes (lupus, artritis) o aquellos bajo tratamientos oncológicos, cuya sensibilidad cutánea es extrema". Por tanto, su recomendación es:

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