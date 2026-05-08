España, clave en la lucha contra el Chagas, la "enfermedad silenciosa" que afecta a 50.000 personas

La enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi, tiene en España un papel singular dentro del contexto global. Aunque no es un país endémico, concentra uno de los mayores números de casos fuera de Latinoamérica.

"España ocupa un lugar muy especial. No es un país donde la enfermedad se transmita de forma natural, pero sí es uno de los que más casos registra fuera de las zonas endémicas, debido principalmente a la llegada de población migrante de Latinoamérica", explica Guido Senatore, director médico de Bayer Iberia.

En los países latinoamericanos, la transmisión se produce principalmente a través de un insecto vector -conocido popularmente como vinchuca, pito o chinche según la región-. Sin embargo, en España la principal vía de transmisión es distinta: la transmisión vertical, es decir, de madre a hijo durante el embarazo.

"Por eso es fundamental reforzar el cribado en mujeres embarazadas procedentes de Latinoamérica. Detectar la enfermedad a tiempo permite tratarla y evitar nuevos casos", señala.

Tratamiento: avances recientes en España

Históricamente, el tratamiento del Chagas se ha basado en dos fármacos: benznidazol y nifurtimox. Hasta hace poco, el acceso a este último en España era limitado y se gestionaba como medicación extranjera o mediante programas especiales.

"Una de las grandes novedades es que, desde finales del año pasado, nifurtimox ya está disponible y financiado en España. Esto supone un avance muy importante en el manejo de la enfermedad", destaca.

Una enfermedad silenciosa y ligada a la desigualdad

El Chagas sigue siendo una enfermedad poco visible, incluso en países donde tiene impacto.

"Es una enfermedad muy asociada a la pobreza y a poblaciones vulnerables. Muchas personas no saben que la tienen porque puede permanecer asintomática durante años", advierte. Esto implica que muchas infecciones se detectan tarde, cuando ya han aparecido complicaciones graves, especialmente cardíacas o digestivas.

El diagnóstico temprano es clave, especialmente en niños y en fases agudas de la infección. "En esos casos, el tratamiento puede llegar a curar la enfermedad. En adultos, aunque no siempre se consigue la curación, sí permite frenar la progresión y evitar complicaciones graves", explica.

Además, insiste en la necesidad de superar barreras culturales y mejorar el acceso al sistema sanitario para estas poblaciones.

España, referente en Europa

El especialista también destaca el papel de España como referente en Europa en la atención a esta enfermedad.

"Se están haciendo esfuerzos muy importantes en programas de cribado, diagnóstico y tratamiento. Como profesional con experiencia en Latinoamérica, resulta muy reconfortante ver el compromiso que existe aquí para mejorar la vida de estos pacientes", concluye.