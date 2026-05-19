RECONOCIMIENTO
Rafa Sardiña, de Prensa Ibérica, gana el premio #ReConocidos26 al comunicador destacado en Salud
El periodista pacense suma este reconocimiento tras haber recibido recientemente el premio de la Fundación Grünenthal y el de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
RC
Rafa Sardiña, periodista de Prensa Ibérica, ha sido reconocido con el Premio CSL #ReConocidos 2026 en la categoría de Comunicación, un galardón que distingue a profesionales y entidades que destacan por la divulgación rigurosa y fiable sobre Salud en el entorno digital. Este reconocimiento forma parte de la sexta edición de los Premios CSL #ReConocidos, una iniciativa que busca dar visibilidad a aquellas voces que se han convertido en referentes informativos para los ciudadanos en Internet gracias a su compromiso con la evidencia científica, la divulgación y la calidad periodística.
El certamen contempla cuatro categorías: Sanitarios, Pacientes, Divulgadores y Comunicación. En esta última ha sido distinguido Rafa Sardiña por su trabajo periodístico y su "capacidad para acercar temas complejos de salud a la ciudadanía con un lenguaje claro, preciso y basado en criterios científicos". El jurado, integrado por representantes del ámbito sanitario, asociaciones de pacientes y medios de comunicación, valora especialmente el rigor, la experiencia y el impacto social de las candidaturas.
En la categoría de “Profesional Sanitario”, el galardón ha recaído en José Luis Poveda Andrés, gerente del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. CSL ha reconocido así su trayectoria y contribución al ámbito sanitario. En el apartado de “Pacientes”, el premio ha sido para Agente educativo en diabetes, por su trabajo de apoyo y educación en diabetes dirigido a pacientes y familiares.
Por su parte, el reconocimiento a la divulgación sobre salud en redes sociales ha distinguido a Pedro Soriano, conocido en redes como EnfermeroEnRed, por su labor de divulgación científica y comunicación sanitaria digital.
"Vivimos en una época en la que la desinformación viaja muy rápido. Los bulos sobre vacunas, tratamientos milagro o falsas terapias encuentran altavoz con demasiada facilidad. Y frente a eso, el periodismo tiene que ser una barrera de contención. Tenemos la obligación de contrastar, preguntar, dudar y apoyarnos siempre en la evidencia científica", ha explicado Sardiña durante la entrega de premios, que ha tenido lugar en Madrid.
Rafa Sardiña es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Antes de incorporarse a Prensa Ibérica, trabajó en las redacciones de RTVE en Extremadura e Informativos Telecinco. Recientemente, además, ha recibido el Premio de la Fundación Grünenthal y de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).
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