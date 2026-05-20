Un dermatólogo desmonta a Marcos Llorente: "Lo único que hace es generar bulos, usar crema solar es lo más importante"

Marcos Llorente lo ha vuelto a hacer. El futbolista del Atlético de Madrid y Selección Española causa controversia cada vez que se pronuncia acerca de un tema de salud. Su dieta paleolítica o técnica del frío son algunas de las polémicas que ya ha generado. Ahora, tras su aparición el pasado martes en el programa El Hormiguero ha hecho lo propio con su opinión respecto al sol y cómo 'debemos' tomarlo: "Poco a poco y sin usar protección solar".

Al ser preguntado por el presentador Pablo Motos sobre su opinión acerca de la crema solar, este fue tajante: "Hay que tener una relación con el sol coherente. La exposición al sol debe ser durante todo el año y desde el mediodía, ya que así se prepara al cuerpo para cuando llega la radiación ultravioleta. No se puede no tomar el sol durante todo el año y el primer día de playa ir seis horas", explicó. E incluso lo comparó con el deporte, "si no haces ejercicio no puedes hacer el primer día 200 sentadillas". Él lo tiene claro, "no estoy de acuerdo con que cada vez que nos de el sol sin protección nos haga daño".

Una posición que es totalmente contraria a los dermatólogos y oncólogos. Eduardo Nagore es dermatólogo de la Academia Española de Dermatología y Venereología, además de coordinador europeo de la Campaña Euromelanoma. Y, al igual que el futbolista, no duda un solo segundo con su posición: "No sé que hace opinando. Que vaya a un programa a hablar de fútbol me parece genial, pero en este tema que deje a los expertos, porque es realmente peligroso que se le de eco diciendo esas barbaridades". Sobre todo deja claro que cuando el madrileño dice que le "apoyan diversos especialistas" es "completamente falso. Es como si yo, siendo dermatólogo, digo que hay gente que opina que él juega mal al fútbol, pero no especifico quién. Eso es falso".

"Siempre" debemos usar crema solar como protección, y aplicarla cada dos horas

El experto en piel explica que el futbolista afirma aspectos lógicos, como la exposición gradual al sol y que no se debe ir el primer día de playa seis horas, además de que la radiación ultravioleta tiene sus beneficios. Pero "es precisamente la radiación la que produce mutaciones en las células que acaban en cánceres. Él pone el ejemplo de que su padre con 60 años -y sigue sus métodos- debería haber sufrido algún daño en la piel, pero esto es ridículo. Es como si lo comparamos con un abuelo que fuma todos los días dos cajetas y se muere a los 90 años. No hay una relación directa, pero es comprar papeletas".

Y pone el ejemplo de la conducción en carretera. "Puedes conducir muy rápido, borracho, sin haber dormido... y no pasarte nada. Son factores de riesgo, tener más posibilidades". Ojo, que Eduardo Nagore afirma que ejemplos como empezar por la mañana o protegerse con ropa son "obviedades y que tienen razón", pero "el uso de la crema es fundamental". Y estas son sus principales recomendaciones de cara a tomar al sol en verano:

Usar crema protectora , ya que es la encargada de filtrar. "Si estás una hora al sol y te echas crema protección 50, eso quiere decir que recibes 50 veces menos radiación", explica. Aconseja aplicarla 20 minutos antes de tomar el sol , ya que es como las pastillas que tardan en hacer efecto, y volver a hacerlo cada dos horas , porque "pierde efecto". Si sudamos o nos bañamos, también es recomendable aplicar otra capa.

, ya que es la encargada de filtrar. "Si estás una hora al sol y te echas crema protección 50, eso quiere decir que recibes 50 veces menos radiación", explica. Aconseja aplicarla , ya que es como las pastillas que tardan en hacer efecto, y volver a , porque "pierde efecto". Si sudamos o nos bañamos, también es recomendable aplicar otra capa. Ponerse ropa etiquetada con factor de protección.

con factor de protección. Buscar la sombra . Aquí se pueden usar sombrillas certificadas con factores de protección.

. Aquí se pueden usar sombrillas certificadas con factores de protección. También se pueden usar cápsulas de protección como complemento (son pastillas).

como complemento (son pastillas). Evitar las horas punta, que suelen ser de 11 a 17, "aunque hoy día es fácil porque se puede comprobar desde cualquier dispositivo". Además de no ir seis horas el primer día de playa. "Eso es una barbaridad, aunque si tomas medidas reduces la posibilidad de dañarte".

La piel "sí tiene memoria, y no todas son iguales"

Además, al contrario que el futbolista, afirma que "la piel tiene memoria. Cuando repongamos la piel en 20 años, esas células que han sufrido mutaciones debido a la radiación, nos harán daño".

Aunque no solo eso es vital para Nagore, que también insiste en que "Llorente habla como si todas las pieles fueran iguales. Yo, por más que entrene, nunca voy a correr como él porque cada uno tenemos nuestras condiciones físicas. Con la piel sucede lo mismo. Tú no puedes entrenar la piel, no vale como símil. Hay estudios de todo tipo que lo demuestran". De hecho, tiene tanta memoria la piel que el 90 % de los cánceres de piel vienen por estos 20 años de sol de la persona.

Y lo más peligroso para el dermatólogo es "que un futbolista con tanta capacidad de llegar a miles de personas, y en un programa con semejante audiencia no se contrarreste su opinión con la de un experto". Apenas un mes para la llegada del verano, y seguir los consejos del experto es fundamental para que disfrutemos del sol, sin que nuestra piel sufra. Porque, como afirma, compraremos papeletas para pagarlo en un futuro.