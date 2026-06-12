Estas son las peligrosas enfermedades que puede contagiarte tu mascota y por qué debes vacunarlas

En un hogar, humanos y mascotas comparten un mismo por espacio. Y por tanto, la misma salud. Esto hace que vacunarlas sea fundamental, independientemente de la especie o edad del animal. Según un estudio publicado por la empresa MSD Animal Health, las vacunas eliminan el contagio de enfermedades como la rabia o la leptospirosis, dos patologías potencialmente mortales para los humanos.

Rabia, un virus ‘reemergente’

La rabia es una de las zoonosis (enfermedades que se transmiten de animales a humanos) más antiguas e importantes debido a su letalidad. Según algunos estudios causa una muerte cada nueve minutos en todo el mundo. Si bien, España ha estado libre de rabia terrestre desde el año 1978, a excepción de algunos casos importados de Marruecos en 2013, 2019 y 2020, según estudios recientes. La rabia está considerada como una enfermedad reemergente a nivel mundial debido a la aparición de nuevas variantes del virus que están aumentando el número de reservorios.

Leptospirosis

Por su parte, la leptospirosis es una zoonosis emergente en las personas y en los perros producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres. Su transmisión se produce por el contacto directo con la orina del animal infectado o con agua y/o ambientes contaminados con dicha secreción. No hay que olvidar que la leptospirosis canina presenta cerca de un 50% de mortalidad en perros.

Una correcta pauta de vacunación es esencial para mantener a la mascota y al resto de la familia a salvo de estas enfermedades, por lo que es muy importante llevar a cabo las revacunaciones anuales de las mascotas que ayudarán a mantener un nivel de inmunización adecuado frente a dichas enfermedades. La vacunación es una responsabilidad de la familia e implica un compromiso social. Vacunando a las mascotas se protege a toda la sociedad.

Vacunas esenciales y no esenciales

Frente a enfermedades que pueden afectar a las mascotas, podemos diferenciar dos grupos de vacunas: las vacunas esenciales que, independientemente de las circunstancias o ubicación geográfica, deben recibir todos los perros y gatos y que protegen frente a enfermedades graves, potencialmente mortales; y las vacunas no esenciales que dependerán de la ubicación geográfica, medio ambiente local o el estilo de vida del animal.

Las vacunas que se consideran esenciales en perros son aquellas que protegen frente a moquillo canino, adenovirus canino y parvovirus canino. Es importante considerar además la vacunación frente la traqueobronquitis infecciosa canina o tos de las perreras, ya que es una enfermedad muy contagiosa que los perros pueden contraer por contacto estrecho con otros, jugando, por ejemplo, en el parque. Las vacunas esenciales para los gatos serían aquellas que les protegen frente a parvovirus felino, calicivirus felino y herpesvirus felino-1. Además, se debería considerar la vacunación frente a la leucemia felina, enfermedad muy grave y especialmente contagiosa para los gatos sobre todo los que tienen acceso al exterior.