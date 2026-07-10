Cuando el Mundial pone a prueba el corazón: los riesgos cardíacos de un partido de fútbol de alta tensión

La clasificación de España tras imponerse a Portugal y la expectación ante los cuartos de final de este próximo viernes -ante Bélgica a las 21 horas- vuelve a poner el foco en el impacto externas pueden tener sobre la salud cardiovascular. Y es que, desde la Fundación EPIC advierten de que encuentros de este nivel generan un importante aumento del estrés, especialmente durante los minutos más decisivos del partido, como las prórrogas o las tandas de penalti.

"Imagina que tu corazón es el motor de un coche. Cuando el partido se pone tenso, como en una tanda de penaltis, tu cerebro da una orden de alerta y libera una descarga enorme de adrenalina. Es como si pisaras el acelerador a fondo de golpe: el corazón empieza a latir a mil por hora y la presión de la sangre sube muchísimo", explica a este periódico el Director de Desarrollo Estratégico, Ángel Peña.

Esa respuesta fisiológica puede tener consecuencias importantes. "Si una persona tiene una 'tubería' del corazón (una arteria) algo atascada por la grasa, ese subidón de presión puede hacer que esa grasa se rompa, se tape la arteria y se produzca un infarto. Y además, tanta adrenalina puede volver 'loco' el ritmo del corazón y hacer que falle su electricidad, provocando una arritmia".

El experto subraya que el riesgo no se limita a quienes ya padecen una enfermedad cardiovascular. "Los que más peligro corren no siempre son los que ya van al médico. El riesgo está, muchas veces, en las personas que tienen el colesterol alto, fuman, son diabéticas o tienen la tensión alta… y no lo saben. Caminan por la vida sin ningún síntoma, pero el estrés de un partido importante funciona como una prueba de fuego que saca a la luz, de golpe, esos problemas que estaban ocultos".

AME8044. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- Aficionados observan la transmisión del partido de octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Portugal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). Más de 800 españoles celebraron en el Mercado Little Spain de Nueva York la clasificación de España para los cuartos de final del Mundial bajo el éxtasis del gol del triunfo de Mikel Merino ante Portugal y con una comunidad entregada a la selección: "No podemos pedir más". EFE/ Ángel Colmenares / Angel Colmenares / EFE

La relación entre el estrés por un partido de fútbol y los problemas cardíacos no es una simple percepción. "Los médicos lo hemos comprobado con datos. Durante el Mundial de Alemania de 2006 se midieron las urgencias los días en que jugaba la selección alemana, y los problemas cardíacos se multiplicaron por más de dos respecto a lo habitual, con un efecto claramente mayor en los hombres que en las mujeres. Ver sufrir a tu equipo altera el cuerpo de verdad".

Peña también recuerda que no solo las derrotas pueden poner a prueba la salud de nuestro corazón. "Existe lo que llamamos el 'síndrome del corazón feliz'. Al cerebro no le importa si lloras de pena o saltas de alegría tras un gol en el último segundo: para él, la emoción es igual de extrema y suelta la misma cantidad de adrenalina".

Esa respuesta está relacionada con el síndrome de tako-tsubo o "corazón roto", ya que, según explica, "una emoción muy fuerte, buena o mala, puede aturdir el corazón hasta el punto de que pierde fuerza y se deforma, imitando a un infarto aunque las arterias estén limpias".

"Ningún gol vale tu salud"

Además de la tensión del partido, Peña alerta del llamado "combo" del aficionado. "El problema no es solo el partido, es todo lo que solemos hacer mientras lo vemos".

Entre los principales factores cita "el alcohol y las bebidas energéticas", "el tabaco", "las comidas pesadas y con mucha sal" y el hecho de que "con la emoción, mucha gente se olvida de tomarse la pastilla de la tensión o del corazón".

De cara al encuentro del viernes, recomienda seguir el tratamiento habitual, optar por agua y alimentos bajos en sal y, si la tensión emocional es excesiva, apartarse unos minutos del televisor.

"Aprende a retirarte: si notas que te vas a 'pelear' con la televisión o que el pecho te va a estallar de la rabia, levántate, vete a otra habitación, respira hondo y vuelve cuando te hayas calmado. Ningún gol vale tu salud".

Fuente: La Nueva España