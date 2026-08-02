El Correo de Andalucía

Manual de supervivencia digital para vacaciones

El verano también necesita modo avión

Evitar la fatiga mental, reducir al máximo el estrés y huir de la sobrecarga informativa derivada del uso de las nuevas tecnologías tanto en el ámbito laboral como personal, son algunas de las claves que los expertos consideran imprescindibles para propiciar un periodo de descanso vacacional y para fomentar el bienestar y la salud mental de la ciudadanía. En la era digital en la que vive la sociedad, se produce a diario un uso automatizado y excesivo de los dispositivos inteligentes y del acceso a internet, lo que acaba generando estados de ansiedad, estrés y dependencia, además de una sobrecarga que provoca, en muchas ocasiones, fatiga mental y dificulta las rutinas de autocuidados y descanso. Te proponemos un reto de 7 días para "depurarte" y volver como nuevo tras las vacaciones. ¡Atrévete!

Reto de siete días

1. Guía del Detox Digital

Un reto visual de siete días para recuperar la atención en vacaciones sin desaparecer del mundo e informándote de lo importante

¿Cuánto usas el móvil?

Antes de empezar el reto, marca tu tiempo medio diario. Lo usaremos al final para estimar cuánto has recuperado.

4 h/día

Consumo provisional: 4 h/día. Puedes mover el deslizador antes de fijarlo.

Silencia lo que no importa

Desactiva 24 horas las notificaciones que no sean llamadas, mensajes personales, sobre emergencias o información urgente.

Truco técnicoiOS / Android: Ajustes → Notificaciones → desactivar apps no esenciales.

Primera hora sin móvil

Deja el teléfono cargando fuera del dormitorio y no lo consultes hasta después del desayuno.

Truco técnicoPrograma “No molestar” hasta las 9:00 y permite solo llamadas urgentes.

Cero pantallas durante las comidas

Desayuno, comida y cena sin móvil sobre la mesa. Si estás acompañado, la conversación es la app.

Truco técnicoActiva “Modo descanso” o “Modo concentración” durante tus franjas de comida.

Silencia una app por un día

Elige una aplicación que te robe tiempo sin aportarte información valiosa para tu vida diaria o tu ocio y silénciala temporalmente durante 24 horas.

Truco técnicoConsulta “Tiempo de uso” o “Bienestar digital” para elegir con datos.

Pantalla en escala de grises

Convierte el móvil en una herramienta menos apetecible activando el filtro monocromo.

Truco técnicoiOS: Filtros de color. Android: Corrección de color o modo hora de dormir.

Tarde sin redes sociales

Reserva una franja de cuatro horas sin Instagram, TikTok, X, ni correo, con la excepción de noticias relevantes y emergencias.

Truco técnicoConfigura límites de apps y bloquea redes hasta el día siguiente.

24 horas sin correo del trabajo

No abras el mail laboral. Activa una respuesta automática y deja avisadas las urgencias reales.

Truco técnicoPausa la sincronización de la cuenta profesional o silencia la app de correo.

¿Cuántos días puedes cumplir el reto?

Marca hasta dónde crees que puedes llegar y calculamos el tiempo aproximado que puedes recuperar.

Elige un número para ver tu mensaje.
El termómetro de tu dependencia digital

2. ¿Necesitas desconectar?

Responde según lo que haces de verdad, no según lo que te gustaría hacer. No hay diagnósticos ni respuestas perfectas: solo pequeñas pistas sobre el lugar que ocupa el móvil en tus vacaciones.

Pregunta 1 de 8

Cuando llegas a la playa…

Elige la opción que más se parece a lo que haces habitualmente.

⚖️

Mi perfil digital de vacaciones es

Equilibrista

Sé desconectar, aunque algunas notificaciones todavía me encuentran.

Empezar el reto de siete días

Este test es una pieza editorial y lúdica. No evalúa ni diagnostica una adicción digital.

Mapa de interrupciones

3. La atención cambia de sitio

En lugar de romper un hilo abstracto, esta escena muestra algo más directo: cada aviso aparta la mirada de la lectura y debilita la zona de concentración.

Microexperiencia visual

Cinco avisos. Cinco desvíos.

La persona empieza concentrada en el libro. Cada notificación hace que levante la mirada y reduce el espacio visual dedicado a la lectura.

0 veces que la atención abandona la tarea

La atención está centrada en la lectura.

📱 WhatsApp 3 mensajes nuevos
🔔 Instagram Nueva interacción
📩 Mail Nuevo mensaje
📺 Vídeo Recomendado para ti
📰 Noticias Última hora
Persona leyendo mientras distintas notificaciones desvían su atención Una persona sentada sostiene un libro dentro de una zona de concentración. Las líneas de mirada se desplazan hacia las notificaciones. FOCO EN LA LECTURA
1 2 3 4 5
Resultado de la secuencia

Cinco avisos. Cinco salidas de la lectura. El coste no es mirar el móvil: es tener que volver a construir el foco cada vez.

Pausa mental

4. Lo que recuperas cuando desconectas

Pasar menos tiempo pendiente del móvil no solo libera minutos. También devuelve espacio a capacidades que se resienten cuando el cerebro vive saltando de un estímulo a otro.

Mapa de recuperación

Pulsa sobre cada capacidad para descubrir qué cambia cuando disminuyen las interrupciones.

Capacidad recuperada

Recuperas concentración

El cerebro puede permanecer más tiempo en una misma tarea sin tener que reconstruir constantemente el hilo de atención.

Qué ocurre

Disminuye el cambio continuo entre mensajes, aplicaciones y actividades.

Por qué ayuda

Cada interrupción obliga a abandonar una tarea y volver a orientarse. Reducirlas facilita mantener el foco.

Los expertos

5. Cómo desconectar de verdad sin desaparecer del mundo

Psicólogos y especialistas en bienestar digital explican cómo recuperar el foco y poner límites al móvil sin convertir la desconexión en otra obligación más

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Día a día han explicado cómo este pequeño gesto ha cambiado sus rutinas y su estado de ánimo. Todos han superado el desafío y todos, junto a sus madres, dicen haber sacado más de una lección de la experiencia.

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RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA

Infografías interactivas: Nekane Chamorro (Redacción Central PI).

Textos: Fidel Masreal (El Periódico) y Andrea San Martín (El Periódico de España).

Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marian Navarcorena.

Dirección: Gemma Robles.

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