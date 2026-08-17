Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercadillo más grande de SevillaEl fin de las monodosis en AndalucíaHotel oromana de Alcalá de GuadairaIngreso Junta por impuesto a bancosNuevas entregas de pisos de EmvisesaGuardia Civil investigación tiroteo Isla CristinaEntrevista Antonio Puente MayorCambio de tiempo en AndalucíaTerremoto de Granada
instagramlinkedin

VERANO

Los consejos de la experta para combatir los calambres, el agotamiento y golpes de calor ante las altas temperaturas

El calor extremo lleva al organismo al límite, y es vital conocer los consejos de expertos para saber cómo actuar en caso de ser necesario

En caso de presentar síntomas de un golpe de calor es fundamental actuar rápido llamando a los servicios de emergencia

En caso de presentar síntomas de un golpe de calor es fundamental actuar rápido llamando a los servicios de emergencia / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

En pleno mes de agosto, el calor sigue siendo el gran enemigo —si no nos protegemos de él— de nuestra salud, con el golpe de calor como consecuencia más grave entre las que se pueden sufrir. Diversas provincias del país alcanzarán altas temperaturas durante este lunes como Toledo, Sevilla, Salamanca, Ourense, Córdoba o Badajoz, llegando o muy cerca de hacerlo a los 40 grados centígrados. Calambres y agotamiento son dos de los síntomas más habituales que preceden al potencialmente mortal golpe de calor, una emergencia médica que también puede conllevar en algunos casos daños neurológicos.

Ante el calor que sufre gran parte del país, el organismo debe hacer un esfuerzo de adaptación para mantener su temperatura habitual, en torno a los 37 grados, y desarrollar todas sus funciones correctamente. Este mecanismo de autodefensa provoca que sudemos más o se produzca vasodilatación, un esfuerzo que va volviéndose más complicado a medida que transcurren los días sin reducirse el calor. Si el organismo supera los 38 grados pueden darse múltiples problemas, y a partir de 40 grados existe un riesgo mortal.

Las claves de la experta para combatir las posibles consecuencias del calor

La primera fase de los conocidos como trastornos por calor, y cuya manifestación más grave es el citado golpe de calor, son los calambres. Consisten en espasmos musculares breves, intermitentes y dolorosos. "Suelen desaparecer con reposo en un lugar fresco e hidratación mediante la ingesta oral de agua, una solución salina o bebidas isotónicas", explica Haridian Rodríguez, coordinadora de enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Vithas Las Palmas.

Más grave que los calambres es el agotamiento por calor. Ojo: si notas debilidad, fatiga, náuseas, vómitos o vértigo son algunas de las señales de que sufras agotamiento. "Puede resolverse con rehidratación por vía oral o intravenosa, si es necesario, y reposo en un lugar fresco", detalla.

En último lugar se encuentra el golpe de calor. Dolor de cabeza intenso, piel roja, caliente y seca y aumento de la temperatura incluso a más de 40 grados centígrados son algunos de los principales síntomas. Hay otras señales de alerta como pérdida del conocimiento, náuseas, fatiga, vómitos, calambres musculares, diarrea y parada de la sudoración. También puede sumarse edema pulmonar, delirio, confusión, convulsiones y arritmias cardíacas. Esta última fase en ocasiones aparece de forma repentina ya que el aumento de la temperatura es tan rápido que no da señales previas, por ejemplo, por realizar ejercicio físico muy intenso.

Ante su aparición, la persona afectada o su entorno deben llamar al 112 o acudir directamente a un servicio de urgencias. En cualquiera de los casos, la rapidez es fundamental. De hecho, bajar la temperatura durante la primera media hora es crucial. Hasta que esté atendido por un servicio sanitario debe procurarse que beba líquidos poco a poco, retirarle algo de ropa, darle aire y aplicar compresas de agua fría por el cuerpo en un lugar fresco y ventilado, especialmente en cuello, axilas, inglés y cabeza. Y si perdiera el conocimiento, hay que tumbar a la persona afectada con las piernas flexionadas.

Los grupos de edades más propensos a sufrirlo

Mayores de 65 años y menores de 15, gestantes, personas con enfermedades crónicas, con obesidad o polimedicados constituyen algunos de los grupos que deben extremar la precaución.

Noticias relacionadas y más

"Beber mucha agua y líquidos durante todo el día, aunque no se tenga sed, evitar las bebidas alcohólicas o ricas en cafeína o grasas y realizar comidas ligeras que incluyan ensaladas, frutas, verduras y zumos naturales. Asimismo, es importante no hacer ejercicio físico al aire libre a las horas de más calor (entre las 12.00 y las 17.00 horas) y practicarlo de forma moderada", concluye la experta.

Fuente: La Nueva España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio de tiempo en Andalucía: desplome de las temperaturas en Sevilla con mínimas de hasta 16 grados según la Aemet
  2. Tres muertos, uno de ellos menor, en un tiroteo en Isla Cristina
  3. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 16 de agosto de 2026
  4. El incendio de Niebla se frena por fin y tiene una evolución 'muy favorable': 154 personas vuelven a sus viviendas
  5. Los sorteos de la ONCE reparten más de dos millones de euros entre cinco provincias andaluzas
  6. Más de 20 kilómetros de retenciones afectan este domingo a la AP-4, A-49 y A-4 por el cambio de quincena en Andalucía
  7. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 15 de agosto de 2026
  8. El Extra de Verano de la ONCE deja más de un millón de euros en el Polígono San Pablo

Sevilla cubrirá con una treintena de grafitis más de 600 metros cuadrados de paredes de colegios: hasta 40 niños participarán en los dibujos

Sevilla cubrirá con una treintena de grafitis más de 600 metros cuadrados de paredes de colegios: hasta 40 niños participarán en los dibujos

Cierran por cuarta vez un parque canino en Sevilla Este tras hallar salchichas con clavos

Cierran por cuarta vez un parque canino en Sevilla Este tras hallar salchichas con clavos

VÍDEO | Vivas anuncia que trasladará al Poder Judicial que Ceuta "está en peligro"

Retenciones de ocho kilómetros en la A-66 por un camión incendiado en El Ronquillo

Retenciones de ocho kilómetros en la A-66 por un camión incendiado en El Ronquillo

Los veterinarios coinciden: si tu perro duerme boca arriba puede ser porque se siente seguro, pero también por este otro motivo

Los veterinarios coinciden: si tu perro duerme boca arriba puede ser porque se siente seguro, pero también por este otro motivo

Vídeo | Mueren tres personas en un tiroteo en Isla Cristina

Detenida una mujer tras la muerte de su pareja en una vivienda rural de Estepa

Detenida una mujer tras la muerte de su pareja en una vivienda rural de Estepa

Sevilla sueña bajo las estrellas: estas son las obras teatrales que puedes ver gratis en el Parque María Luisa

Sevilla sueña bajo las estrellas: estas son las obras teatrales que puedes ver gratis en el Parque María Luisa
Tracking Pixel Contents