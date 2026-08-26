El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe opera las dos caderas en una sola intervención

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, consorcio participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha realizado diez artroplastias bilaterales de cadera, una técnica que permite implantar las prótesis de ambas articulaciones durante una sola intervención quirúrgica. Según ha informado el centro, los pacientes intervenidos con este procedimiento han presentado una evolución positiva y han recuperado la movilidad y la calidad de vida en un periodo más corto que el habitual. Esta alternativa se reserva para personas que cumplen unos requisitos concretos de edad y estado de salud debido a la complejidad de la intervención.

La incorporación de esta técnica supone una alternativa para aquellos pacientes que presentan afectación en ambas caderas y que reúnen las condiciones necesarias para afrontar una operación de estas características. Frente al procedimiento habitual, que obliga a realizar dos cirugías independientes, esta modalidad concentra todo el tratamiento quirúrgico en una sola intervención.

Qué supone la artroplastia bilateral de cadera

La artroplastia de cadera consiste en sustituir la articulación dañada por una prótesis artificial cuando existe un deterioro que provoca dolor, limitación funcional o pérdida de calidad de vida y los tratamientos conservadores no consiguen mejorar la situación.

En los casos en los que las dos caderas están afectadas, lo habitual es que el paciente deba pasar por dos operaciones diferentes, cada una con su correspondiente ingreso hospitalario, recuperación y rehabilitación. La modalidad bilateral permite abordar ambas articulaciones durante la misma intervención.

De acuerdo con la información facilitada por el hospital, esta opción reduce los tiempos de espera, optimiza el proceso de recuperación y favorece que el paciente pueda volver a caminar en un plazo más corto que si cada cadera se operara por separado. También disminuye el tiempo de estancia hospitalaria y acelera el regreso al domicilio.

Las diez personas intervenidas hasta el momento mediante este procedimiento tenían edades comprendidas entre los 25 y los 60 años y presentaban un buen estado general de salud. Estas características permiten afrontar con mayores garantías una cirugía considerada de alta complejidad.

Qué pacientes pueden someterse a esta intervención

El jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, Miguel Villa Gil Ortega, explica que esta técnica no puede aplicarse de forma generalizada.

El responsable del servicio añade que, cuando se selecciona adecuadamente al paciente, esta alternativa permite resolver el problema durante una única intervención.

Un servicio con trayectoria en cirugía ortopédica

El Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe destaca que esta incorporación se suma a su actividad asistencial en innovación, investigación y docencia.

El servicio dispone desde 2008 de acreditación docente para la formación de residentes y recibió en 2021 el Premio BSH - Best Spanish Hospitals Awards como mejor hospital general en la categoría de aparato musculoesquelético.

Además, mantiene varios proyectos de investigación y publicaciones científicas activas. Según el hospital, también continúa incorporando nuevas técnicas con impacto en la atención al paciente.

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En este contexto, el centro recuerda que en 2024 implantó el abordaje anterior directo de cadera, un procedimiento mínimamente invasivo para la colocación de prótesis que, según indica, permite una recuperación más rápida y mejora la precisión y la seguridad de la intervención.