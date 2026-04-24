¿Por qué nos duelen los pies y qué podemos hacer para evitarlo?

Tal como explica el Dr. Alberto Bailez, traumatólogo especialista de la unidad de pie y tobillo de Lenox Corachan, “uno de los dolores más habituales en consulta suele ser la fascitis plantar, que provoca una molestia intensa en el talón, especialmente al levantarse por la mañana o después de estar mucho rato sentado. Muchas personas lo describen como “pisar un clavo” en los primeros pasos del día”.

La fascitis plantar es una de las causas frecuentes de dolor en los pies. El especialista de Clínica Corachan señala que también se siente dolor por sobrecargas: tras pasar muchas horas de pie; tendinitis, como la que afecta al tendón de Aquiles; metatarsalgia, que se traduce en un dolor en la parte delantera del pie. El dolor aparece igualmente en el caso del neuroma de Morton, produciendo una sensación de quemazón entre los dedos. Así también, los juanetes dolorosos, las fracturas por estrés en personas activas y, en general, siempre que se somete al pie a más carga de la que puede soportar o cuando existe una alteración en la pisada, se puede sentir dolor.

Dr. Alberto Bailez, traumatólogo especialista de la unidad de pie y tobillo de Lenox Corachan / RC

En muchas ocasiones, a algunos de estos dolores, pese a su persistencia, se les resta importancia. Incluso, fracturas por estrés, pequeñas roturas ligamentarias por apoyar mal el pie, o lesiones tendinosas, pueden pasar desapercibidas. El problema -según precisa el traumatólogo de Corachan- es que, si no se diagnostican a tiempo, pueden cronificarse.

Las personas con sobrepeso, quienes trabajan muchas horas de pie, los deportistas —sobre todo corredores— y los pacientes con diabetes presentan mayor riesgo de lesiones en el pie. También quienes tienen pies planos o cavos pueden tener mayor predisposición a determinadas lesiones.

En el contexto de los pies, se considera grave aquel dolor que afecta a nuestra manera de caminar y limita nuestra calidad de vida. En ese caso, debemos actuar. Un caso especialmente delicado es el de aquellas personas con diabetes, y el conocido como “pie diabético”. Este caso puede ser especialmente preocupante, puesto que una pequeña herida puede complicarse si no se detecta a tiempo. Por eso es fundamental la revisión periódica y el control adecuado.

Atención al calzado

El tipo de calzado que se utiliza puede influir en parte en ciertas dolencias de los pies. Un zapato demasiado estrecho, con tacón alto o con una suela excesivamente blanda puede cambiar la forma en que apoyamos el pie. A largo plazo, eso genera sobrecargas, deformidades y dolor. El calzado no siempre es la causa única, pero sí un factor que influye decisivamente.

Aunque llevar siempre calzado deportivo no es perjudicial, tampoco es la solución universal. Si el zapato deportivo no se adapta bien a nuestra pisada o lo usamos para todo, puede acabar generando sobrecargas. Lo ideal es alternar y adaptar el calzado a la actividad que realizamos.

Entre los pequeños hábitos que marcan la diferencia en el bienestar de nuestros pies, el Dr. Alberto Bailez indica las siguientes recomendaciones:

Usar calzadoadecuado para cada actividad. No abusar de tacones o zapatos muy planos sin soporte. Mantener un peso saludable. Estirar gemelos y planta del pie. Fortalecer la musculatura del pie. Consultar si el dolor dura más de unos días. Escuchar al cuerpo es fundamental.

En caso de que el dolor que se siente en el pie o en ambos pies no mejora tras varios días, si hay mucha inflamación, un hematoma importante, dificultad para apoyar o sensación de que el tobillo falla, se debe consultar con un especialista médico, puesto que conviene descartar que no exista una lesión mayor o incluso una fractura.

Si no se revisa bien y se aplica el tratamiento correspondiente, además de que el dolor pueda convertirse en dolor crónico, es probable que se cambie la forma de pisar para evitar la molestia, lo que terminará generando problemas en otras zonas como rodillas, caderas o espalda.

Algunos ejercicios prácticos que pueden ayudar a evitar el dolor de pies son:

Hacer rodar una pelota bajo la planta del pie es un saludable ejercicio preventivo del dolor. Es algo muy sencillo y que se puede hacer mientras se mira la televisión, por ejemplo.

Estirar los gemelos apoyandolas manos en la pared.

Recoger una toalla con los dedos de los pies

Elevar los talones lentamente y de forma controlada.

Realizar dichas prácticas varias veces por semana ayuda a mantenerel pie fuerte y flexible y, por lo tanto, protegerse mejor de aquello que puede causar dolor.

Juanetes

La desviación del dedo gordo de pie hacia el resto de los dedos, que comúnmente conocemos como juanetes (técnicamente hallux valgas) “solo se opera cuando duele de forma persistente y limita la vida diaria, o imposibilita el poderse calzar.Si no hay dolor, no es obligatorio intervenir. En muchoscasos basta con adaptar el calzado y usar un soporte plantar, si están indicadas por alguna patología concomitante”, precisa el Dr. Bailez.

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Si tener los pies planos o cavos influyeen padecer más problemas en los pies, el especialista puntualiza que no necesariamente esto es una causa de dolor, aunque sí que puede aumentarel riesgo de sufrirlo. El pie plano tiendea sobrecargarse por dentro y el pie cavo es más rígido y propenso a sufrir esguinces o fracturas por estrés. En cualquiera de los casos, una buena valoración, por parte de un especialista, ayudará a prevenir complicaciones.