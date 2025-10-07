Cáncer de mama, avances y retos de una patología con elevadas tasas de supervivencia

Entre los tumores frecuentes, tanto el cáncer de mama en mujeres como el cáncer de próstata en hombres destacan por sus altas tasas de supervivencia. Tal como señala el Dr. Jaume Fernández Ibiza, coordinador de la unidad de oncología radioterápica del Centro 360 de Excelencia Oncológica Genesiscare Clínica Corachan, “en España, la supervivencia a 5 años en cáncer de mama ronda el 83% en global, y supera el 99% cuando se diagnostica en fase localizada. El cáncer de próstata muestra cifras similares o incluso algo superiores, gracias también a la detección precoz y a los avances terapéuticos”.