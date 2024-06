La Macarena asegura que la Virgen está en perfecto estado y busca restaurador para el manto

Goteras, un fallo en el sistema antiincendios... pasan los días y nadie sabe con exactitud lo que ocurrió en octubre para que el conocido como manto de Los Cisneros de la Macarena se dañara. El comunicado de la Hermandad parece no ser suficiente para muchos hermanos que siguen queriendo saber todos los detalles sobre lo ocurrido. ¿Se mojó la imagen de la Virgen en el percance? La hermandad se limita a decir que está "en perfecto estado".

El camarín de la Macarena amaneció cerrado durante el triduo de la Virgen del Rosario el pasado mes de octubre. La imagen estaba ataviada con el llamado manto de Los Cisneros y desde entonces hasta hace apenas unos días nadie lo había vuelto a ver. La pieza reapareció en una vitrina de la ahora conocida como Sala manto de Los Cisneros aunque los daños provocados por el agua, que impregna las fibras de la tela y estropea, eran claramente visibles.

Como ha podido saber El Correo de Andalucía, la Hermandad ha tocado a la puerta de varios talleres de bordados conocidos en Sevilla para preguntar por presupuesto para la restauración. La pieza ha sido estudiada "siguiendo las indicaciones técnicas y los plazos de observación del comportamiento de los materiales recomendados por CYRTA (prestigiosa empresa especializada en la conservación y restauración de tejidos antiguos e históricos consultada nada más suceder), está prevista su intervención en el futuro próximo", aunque en la Hermandad todavía no dan fechas concretas.

La Virgen está en perfecto estado

Desde la propia corporación han querido aclarar que la imagen de la talla de la Virgen no sufrió ningún daño durante el percance. Además, han defendido que no hicieron referencia a ella en el comunicado en el que confirmaron el daño en el manto el pasado miércoles "para no meterla en debates de las redes sociales".

Este periódico ha podido confirmar que la corporación está estudiando la situación con una compañía aseguradora. A día de hoy la Hermandad rechaza dar ninguna explicación sobre qué ocurrió exactamente en el camarín de la basílica para que el manto se dañara aunque fuentes de la junta de gobierno sostienen que, llegado el momento, "se informará a los hermanos con pelos y señales" de todo lo que aconteció durante el ya conocido triduo.

En redes sociales y en los círculos cofrades los rumores no paran pese a las explicaciones dada por la junta de gobierno, desde donde lamentan "la polémica provocada, alimentada desde perfiles anónimos, con informaciones inexactas y al margen de las vías que los hermanos tienen siempre a su disposición para reclamar información". La Hermandad continúa investigando toda la información para poder ofrecérsela a los hermanos y mantiene su postura de "discreción y naturalidad" y mantiene que la información al respecto se producirá por los cánones establecidos en las reglas de la corporación.

El ya archiconocido manto fue donado en la década de los 60 por la familia Cisneros-Carranza y los bordados procedían, principalmente de las bambalinas palio de la Virgen que había ejecutado la Casa de Bordados de Sucesores de Caro en los años 40. Aunque en un principio los bordados se situaban sobre un manto de terciopelo turquesa, tras varias restauraciones terminó por utilizarse el terciopelo verde esperanza que ha llegado al día de hoy y que tendrá que ser sustituido tras este incidente.