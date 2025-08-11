Las fechas más esperadas por los cofrades hasta final de año: de la Virgen de los Reyes a Las Penas

Tras el letargo veraniego, las hermandades sevillanas comienzan a prepararse para un otoño de los más intensos de la historia reciente cofrade. A las procesiones ordinarias que tendrán lugar en Sevilla, principalmente de hermandades de glorias, hay que sumarles casi una veintena de actos extraordinarios que tendrán lugar en las calles de Sevilla.

El estío cofrade se interrumpirá en agosto con los cultos a la Virgen de los Reyes y que culminarán con la procesión de tercias en la mañana del día 15, festividad de la Asunción.

Una vez comience el curso, en pleno mes de septiembre tendrá lugar la salida extraordinaria de la Hermandad de las Aguas desde la iglesia de San Jacinto en Triana con el paso de misterio de la corporación del Lunes Santo. Será el viernes día 19; aunque previamente serán trasladadas las imágenes del Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor en Vía Crucis en la tarde del sábado 13.

En septiembre también habrá una coronación canónica de la Divina Pastora de Santa Marina el día 27 y que llevará sujeta varios traslados y procesiones de carácter extraordinario.

La Misión de la Esperanza

El mes de octubre vendrá marcado por las misiones de la Esperanza de Triana a las Tres Mil Viviendas. La Dolorosa trianera presidirá una misa de envío en Santa Ana el día 3 tras un breve traslado y el 4 pondrá rumbo a la zona sur de la ciudad. El día 12, festivo de la Hispanidad, la imagen presidirá un Rosario por las calles del Polígono Sur y el 18 de octubre volverá a Triana visitando el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Entre estas salidas misionales, otras corporaciones como la Hermandad de la Corona con la Virgen del Rosario y el Divino Perdón de Alcosa con la imagen del Cristo, también celebrarán actos de carácter extraordinario el 4 y 5 del mes respectivamente.

El culmen a octubre también lo pondrá de nuevo la Esperanza de Triana. Cuatro días después del regreso a Triana tras las misiones, el 22, la devota imagen saldrá hasta San Jacinto para dar comienzo al Congreso de Hermandades de la Esperanza y los cultos del Setenta y Cinco Aniversario del Dogma de la Asunción. El día 25 a las ocho de la mañana partirá a la Catedral de Sevilla donde tendrá lugar un triduo y un besamanos, regresando en procesión triunfal a Triana el 1 de noviembre.

Una semana después de la salida extraordinaria de la Esperanza,el día 8 de noviembre tendrá lugar la de la Hermandad del Museo. Las imágenes de la corporación del Lunes Santo presidirán una misa estacional en la Catedral de Sevilla sobre el paso de misterio recreando el desaparecido Stabat Mater y posteriormente recorrerán las calles más céntricas de Sevilla. Antes, el día 7, partirán hacia el primer templo metropolitano.

El ciclo extraordinario de las cofradías sevillanas lo cerrará la Hermandad de las Penas de San Vicente que visitará la iglesia del Buen Suceso para rememorar los orígenes carmelitas de la imagen cristifera y en la que presidirá un triduo extraordinario. La imagen del Cristo saldrá en andas el día 16 y volverá a su templo sobre el paso de cada Lunes Santo el día 22 acompañado de la Banda de Música del Maestro Tejera. La Virgen de los Dolores, titular mariana de la corporación, también tendrá un rosario extraordinario el 18 de septiembre hasta el convento de Santa Ana volviendo el día 19.