El motivo por el que el nombre Reyes no se festeja el 15 de agosto

En Sevilla el 15 de agosto es un día especial. La Virgen de los Reyes sale a la calle y muchos de quienes aprovechan las vacaciones para ir a la playa vuelven aunque solo sea por unas horas para poder ver a la patrona de la ciudad en las calles. En algunas casas la fecha es doblemente especial porque muchas mujeres sevillanas celebran este día su onomástica, aunque en realidad no sea esta.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia de Sevilla hay 1.908 mujeres llamadas Reyes, de las más de 5.000 registradas en toda España, con una edad media de 48,4 años. La devoción a la patrona de la ciudad trasciende los límites urbanos y llega a numerosos pueblos de la provincia, desde donde miles de peregrinos caminan hasta la Catedral para celebrar su festividad.

Aunque la Virgen, conocida simplemente como “sin apellidos” en la Archidiócesis, llegó a Sevilla con el rey San Fernando durante la Reconquista en el siglo XVII, no fue hasta la época moderna cuando se consolidó como patrona oficial. En junio de 1946, bajo el arzobispado del cardenal Pedro Segura, el papa Pío XII la declaró “principal patrona ante Dios, la ciudad y Archidiócesis de Sevilla”.

Patrona de Sevilla y El Hierro

Este nombre no fue otorgado por el Papa, pero tampoco por sus creadores o por Fernando III, sino que fue la propia tradición sevillana la que le dio este nombre. Fuentes de la Asociación de Fieles Nuestra Señora de los Reyes explican a El Correo de Andalucía que en realidad su advocación le viene dada por su ubicación en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. Antiguamente, los sacerdotes que daban misa allí se referían a este espacio del templo como "la capilla de los reyes", pues allí hay enterrados numerosos monarcas, y de tanto repetirlo, a la Virgen de la Capilla Real se le quedó el nombre de la Virgen de los Reyes.

La Virgen de los Reyes celebra su día en Sevilla el 15 de agosto con motivo de la Asunción de la Virgen María. Sin embargo, esta no es su fecha oficial, sino que solo se debe a la salida procesional de la gloriosa, aunque muchas que llevan su nombre incluso lo desconocen. Quienes dudan barajan incluso el día de los Reyes Magos como su posible onomástica.

"La festividad de la Virgen hoy en día en la del 15 de agosto y toda la vida de Dios ha sido el 15 de agosto", sostienen los fieles de la imagen. Según explican, durante la época de la reconquista la Catedral estaba consagrada a la Asunción y, por tanto, la Virgen que llevó Fernando III se consagró también a este dogma. "Es lógico que si el día 15 de agosto se celebra la gran titularidad de la Catedral, acompañe a esa procesión la imagen que había dado el santo rey", defienden.

La Iglesia estableció la celebración oficial en 1947

La complicación sobre la onomástica va más allá. La Virgen de los Reyes es también la patrona de la isla de El Hierro, en Las Palmas de Gran Canarias. Si bien la Virgen fue entregada por unos marineros a unos pastores isleños el día de la epifanía, de ahí su nombre, los herreños celebran su fiesta principal el 24 de septiembre, aunque también hay actos en su honor el 6 de enero, el 25 de abril por la Fiesta de los Pastores y el primer sábado de julio cada cuatro años, cuando bajan la imagen de su altar.

Con todo, ¿cuándo debe celebrarse en realidad la Virgen de los Reyes? Según establece la Sagrada Congregación de Ritos de la Iglesia Católica, un departamento creado para estudiar las beatificaciones y canonizaciones así como todo lo relativo a la liturgia, establece que el día que debe celebrarse la festividad litúrgica -y, por tanto, la onomástica- de la patrona de Sevilla es el 7 de agosto. Así se decidió el 25 de junio de 1947, también bajo el arzobispado del cardenal Segura. Además, el dicasterio subraya que se debe conmemorar con "honor litúrgico del rito doble de primera clase" en toda la Archidiócesis de Sevilla. Ese día se celebra una festividad diocesana y antes, una pequeña réplica de la Virgen solía dar la vuelta a la Catedral.

Pese a todo, en una ciudad como Sevilla, la cultura y la religiosidad popular siempre van por delante de cualquier escrito oficial. Así, cada 15 de agosto seguirá siendo doble festivo en las casas de miles de sevillanas.