Últimas horas para poder ver a la Macarena antes de la restauración: el camarín estará abierto este martes

Últimas horas para poder ver el rostro de la Virgen de la Esperanza Macarena antes de que sea intervenida de nuevo. Este lunes por la tarde, la Hermandad de la Macarena informaba de que el camarín de la Dolorosa estará abierto durante la jornada de este martes para que los hermanos y devotos "puedan estar cerca de la Virgen" antes de ser retirada del culto esta misma noche para su restauración.

Se trata de una iniciativa a cargo de la cofradía de la Madrugá para permitir que los hermanos puedan rezar junto a la imagen antes de que sea retirada de culto durante tres días, según lo previsto. Por lo tanto, tal como ha informado la corporación, el camarín permanecerá abierto con el siguiente horario: de 9.30 a 13.55 y de 18.00 a 19.50.

La primera fase de la restauración

El pasado 8 de agosto la hermandad informaba en un comunicado que la Dolorosa sería retirada del culto la noche del próximo martes 12 de agosto "para ser sometida al tratamiento de anoxia", supervisado y controlado por el restaurador Pedro Manzano Beltrán.

Dicho tratamiento es el primer paso en el proceso de restauración de la Virgen de la Esperanza, tal y como se informó a los hermanos en el Cabildo General Extraordinario del pasado 29 de julio. Estas labores se realizarán en las dependencias de la Hermandad y estarán a cargo de Samitech, empresa especializada en anoxia -cuya patente le pertenece- y referente nacional en este tipo de tratamientos.

Asimismo, cabe destacar que la Hermandad ya ha solicitado ante la autoridad eclesiástica la autorización para la retirada del culto de la Sagrada Imagen. Finalmente, la Junta de Gobierno "expresa su compromiso de ir informando puntual y escrupulosamente a los hermanos del trascurso de este proceso.

Un cabildo "tenso"

El pasado 29 de julio tuvo lugar el esperado Cabildo extraordinario de la corporación de La Madrugá, donde se decidió con 998 a favor y 459 en contra que la talla se sometería a una restauración y que sería Pedro Manzano el restaurador responsable de llevarla a cabo. Fue un cabildo "tenso" de casi cuatro horas que contó con una participación de 1.817 hermanos, una cifra superior a la prevista por la Hermandad, que según la cuenta de El Llamador tenía previsto unas 1.400 sillas. Tenían derecho de asistencia unos 14.000 hermanos, debían decidir la restauración de la Virgen para que, entre otros objetivos, se revirtiera la fallida intervención de los profesores David y Francisco Arquillo, ambos presentes en las dependencias de la Hermandad.