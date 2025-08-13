¿Qué significan las banderas que rodean la Catedral? Así son los gallardetes que anuncian a la Virgen de los Reyes

Sevilla se prepara este viernes, 15 de agosto, para celebrar a su patrona, la Virgen de los Reyes. Con motivo de la festividad y la procesión de la patrona de la ciudad, el Ayuntamiento de Sevilla se volcará en esta jornada marcada en rojo en el calendario de Sevilla en el que la Patrona de Sevilla y su Archidiócesis volverá a salir a las calles.

Por ello, al margen del habitual dispositivo desplegado, el Ayuntamiento ha instalado los nuevos gallardetes creados en 2024 que ya lucen en el perímetro de la Catedral. Unos elementos con 88 banderolas para los 44 gallardetes que exornan el recorrido de la Virgen de los Reyes.

"Fe, tradición y devoción": así presenta el Ayuntamiento de Sevilla el día de la Virgen de los Reyes / El Correo

Como lleva siendo habitual desde hace años, para dicha festividad se colocan alrededor de la Catedral unos mástiles de los cuales cuelgan por pares unas banderolas o gallardetes, que debido al deterioro de los existentes hasta 2023, se han renovado en su totalidad, como ya se ha hecho en la festividad del Corpus Christi.

Los nuevos gallardetes se han realizado en tejido de tonalidad azul pavo y serigrafiado por las dos caras, según diseño realizado por José Manuel Peña, técnico delineante del Ayuntamiento de Sevilla bajo la dirección artística de Francisco Javier Hernández Lucas, director del área.

Gallardetes instalados para la celebración de la Virgen de los Reyes / Ayuntamiento de Sevilla

En una de sus caras y enmarcadas en una orla, aparece la jarra de azucenas del cuerpo de campanas de la Giralda, por ser la torre de la Catedral de Sevilla, emblema de la ciudad, y en referencia a la Pureza de la Santísima Virgen y el Dogma de la Inmaculada Concepción. Sobre la orla, la leyenda Regina Regum, perteneciente a la corona procesional de la Virgen de los Reyes en clara referencia a su advocación, y en la que se ha respetado su tipografía.

En la otra cara del gallardete y enmarcado sobre la misma orla, aparece el monograma del Ave María, rematado con una cruz sobre un sol, basado en el diseño de una de las joyas del ajuar de la Virgen de los Reyes que luce en su pecherín. Sobre la orla reposa la leyenda Assumpta in caelum en la misma tipografía que la anterior, por ser el día 15 de agosto la festividad de la Asunción de la Virgen.

Concierto de la Banda Municipal

Además, el Consistorio organiza el tradicional concierto de la Banda Sinfónica Municipal de las vísperas, que tiene lugar el 14 de agosto a partir de las 21:30 horas en la Plaza Nueva, bajo el monumento del Rey San Fernando. Además, será la encargada del acompañamiento musical durante la procesión del 15.

Con el nombre de Música de España, y dirigida por el director Francisco Javier Gutiérrez Juan, participará el coro de voces de la Asociación Prodefensa de la Copla Andaluza. Del mismo modo, contará con la participación de las artistas María Aurora Contreras Dialgan, María López García, Mónica Reina Marcos, María de los Ángeles Suárez e Isabel Jiménez Florindo.