Así es el manto verde que lucirá la Virgen de los Reyes: una de sus piezas más espectaculares

La Virgen de los Reyes lucirá en la procesión de este viernes su manto verde, recién restaurado. Gracias a estos trabajos, la prenda ha recuperado el espledor que tenía en el siglo XIX. Terciopelo nuevo, bordados recuperados y cerrado por un nuevo encaje, la patrona de la Archidiócesis de Sevilla brillará de una forma especial en el reencuentro con sus devotos este 15 de agosto. "Ni en los mejores sueños De San Fernando hubiera imaginado un manto como este", aseguró el deán presidente del Cabildo, Francisco José Ortiz, cuando vio la pieza restaurada.

El pasado mes de julio, la Catedral mostró la restauración del manto de la Virgen, trabajos llevados a cabo por el taller Sucesores de Esperanza Elena Caro y con el que ha colaborado también el bolillero Alfonso Aguilar. Esta es una de las piezas más espectaculares y relevantes del ajuar de la patrona de la Archidiócesis y el objetivo de la Catedral y los profesionales encargados de la misma era devolverle su esplendor original.

Esta no es la primera vez que se restaura el manto de la patrona, pero, teniendo en cuenta su uso, los restauradores han defendido su buen estado. Para poder trabajar con él y dejarlo en el estado que presentará el próximo 15 de julio, en taller Sucesores de Esperanza Elena Caro lo han desmontado y limpiado. "Ha tenido un resultado espectacular, está muy brillante", ha aplaudido la responsable del taller, Carla Elena Caro.

Detalles de la restauración

"Hemos corregido algunas cuestiones como algunas modificaciones que tenían, por ejemplo, en las flores que estaban cambiadas de sitio, algunas piezas asimétricas y un perfilado que tenía de la intervención que no es original", ha explicado Caro, que ha subrayado que han intentado "que la visión actual del manto sea lo más preciso a cómo era original". Además, los bordadores han añadido un nuevo encaje donado por Alfonso Aguilar y un forro nuevo "porque el que venía no estaba en condiciones".

Sucesores de Elena Caro ha restaurado también el manto del Niño, que "nunca había sido intervenido". "Al tener todo original, tenía partes de terciopelo con remiendos o añadidos de encaje y esa parte era evidente que había que sustituirla", ha detallado la experta, que ha apuntado que se ha decidido mantener el terciopelo de la cenefa, mejor conservado y con "un bordado más pequeño y más difícil". "La parte central sí se ha sustituido porque no se sostenía", ha señalado par añadir que el encaje y el forro también son nuevos.

Aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha presentado, en realidad el Cabildo de la Catedral lleva desde 2019 realizando estudios para poder hacerla, sin embargo, la llegada del Covid frenó el proyecto. "Viene un poco forzado, el año de la Esperanza vinculado con el color verde y este es un motivo más de alegría", ha aplaudido el delegado de Administración y Patrimonio del Cabildo, Francisco Román, para insistir en que es "un símbolo de la fe y una parte viva de la religiosidad sevillana por la vinculación con la patrona de la Archidiócesis".

Un regalo de Isabel II

Este es el manto más antiguo de la Virgen de los Reyes. Se trata de un regalo de la reina Isabel II a la talla en 1853. La mandataria solicitó su confección al taller de las Hermanas Gilart, sus profesionales de confianza y con las que trabajaba para obsequiar a muchas de las patronas del país. Son bordados que, como ha asegurado Caro, son "muy difíciles de hacer porque estos materiales ni siquiera se fabrican".

La restauración del manto se suma a la nueva tumbilla que estrenó la Virgen de los Reyes en la magna del mes de diciembre y se enmarca en la voluntad de la Archidiócesis por la conservación de su patrimonio artístico. Todo está listo para que las hermanas de la Cruz puedan vestir a la patrona y la ciudad cuenta ya los días para que las calles vuelvan a oler a nardos el próximo 15 de agosto.