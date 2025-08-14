Peregrinos de madrugada para rezar a la Virgen de los Reyes: los pueblos caminan a la Catedral de Sevilla

La Catedral de Sevilla abrirá sus puertas a las cinco de la madrugada para ir recibiendo a los peregrinos que llegarán a la capital hispalense procedente de numerosas parroquias y hermandades de la Archidiócesis. Son incontables los fieles que, rosario en mano, hacen estos trayectos con un destino: la imagen de Nuestra Señora de los Reyes en su día grande. Sirvan como ejemplo las peregrinaciones que se detallan a continuación.

La Hermandad Sacramental de San Juan Bautista, de San Juan de Aznalfarache, partirá en peregrinación hasta la Catedral a las seis de la mañana. La Hermandad de la Humildad y Pilar de Montequinto (Dos Hermanas) lo hará a partir de las cuatro y cuarto de la mañana. La parroquia de La Algaba ha citado a los fieles y devotos que deseen peregrinar hasta la seo hispalense a las cuatro y media de la mañana en la iglesia de Jesús Nazareno.

Por su parte, desde Benacazón también saldrán peregrinos. El punto de encuentro será la Capilla de la Soledad. La parroquia de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Guadaira saldrá desde el templo parroquial a las doce y media de la noche. La Sacramental de Dos Hermanas también ha organizado una peregrinación nocturna hacia la Catedral de Sevilla. Partirá desde la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva a medianoche tras el rezo ante el Santísimo Sacramento.

En Sevilla, los fieles de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en la barriada del Cerro del Águila, harán lo propio desde las cuatro y cuarto de la madrugada.

Los hermanos de la Vera Cruz de Brenes ya han cerrado el cupo para la peregrinación anual en la víspera de la Asunción. La cita en la casa hermandad será a las doce medos cuarto. Se han previsto unos servicios de autocar para facilitar el traslado.

Peregrinos desde todos los puntos

La relación de hermandades y parroquias que organizan peregrinaciones es más amplia. Los devotos de la patrona llegan a Sevilla, entre otras localidades, desde Benacazón, Bormujos, Umbrete (en la imagen), Gines, Camas, la parroquia de San Juan de Aznalfarache (Barrio Bajo), la Parroquia de San Juan Pablo II (Montequinto), Huévar, Villanueva del Ariscal, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Espartinas y Albaida del Aljarafe, Aznalcázar, San José de la Rinconada, Valencina de la Concepción, Mairena del Alcor, Santiponce, etc. Llaman la atención las iniciativas puestas en marcha desde puntos tan lejanos como Cazalla de la Sierra o Estepa.

En la mayoría de los casos es preceptiva la inscripción previa en los medios dispuestos por cada hermandad o parroquia.

Las misas previas a la procesión, en el trascoro de la Catedral, darán comienzo a las cinco y media, seis y seis y media de la mañana.