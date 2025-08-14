"La Virgen de los Reyes es la que une a todas las devociones marianas de Sevilla, esa es su grandeza"

El gran día de Sevilla -o uno de ellos- está al caer. En las floristerías rebosan los cubos de nardos y los cultos de la Catedral no dejan de recibir a devotos y fieles de la patrona de la Archidiócesis, la Virgen de los Reyes. Primero fue el turno del besamanos y ahora son días de novena mientras se espera a ver a una de las imágenes más queridas de la ciudad procesionar por los aledaños de la Catedral. Esta semana, el presidente de la Asociación de Fieles de Virgen de los Reyes, Antonio Ramos, se reconoce inquieto y lleno de ilusión durante su charla con El Correo de Andalucía. "Ahora ya tenemos el corazón preparado", celebra.

El 15 de agosto está a la vuelta de la esquina y en la Asociación de Fieles se trabaja a destajo para que nada falle estos días. A simple vista, las labores de la asociación son parecidas a las de cualquier hermandad de la capital durante los días previos a que sus titulares salgan a la calle. Sin embargo, la realidad es que el trabajo es distinto. En primer lugar, porque la Asociación de Fieles no está constituida como una hermandad, es decir, no es la titular administrativa de sus imágenes. En este caso, el Cabildo de la Catedral es el propietario de la imagen, por lo que todo lo que gire en torno a la talla más antigua de Sevilla tiene que pasar por dicha institución. "Nosotros somos un gran apoyo para cualquier cosa que puedan necesitar y, por supuesto, nos encargamos de todos los actos previos al gran día, entre muchas otras cosas", explica Ramos.

Cartel de la salida procesional de la Virgen de los Reyes de 2025 a cargo del fotógrafo Jaime Rodríguez. / Cedida

No es una hermandad, por lo que tampoco tiene un hermano mayor, sino un presidente. En el caso de Ramos, lo fue durante ocho años (2009-2017) y lo ha vuelto a ser estos últimos cuatro. En diciembre se termina su legislatura y no tiene previsto presentarse a estas elecciones. "Excepto mi figura y la del vicepresidente, lo demás se asemeja a la junta de una hermandad. Tenemos un tesorero, un secretario, priostía, dos camareras que ayudan a las Hermanas de la Cruz y vocales de culto, caridad y cultura, entre otros cargos", apunta el presidente.

La Asociación de Fieles se fundó en 1904 con motivo de la coronación canónica de la Virgen y con un claro objetivo: fomentar el culto. Durante los próximos años, la presidencia estaría ostentada por arzobispos, sacerdotes o seglares a nivel honorífico. Sin embargo, con el paso de los años esos cargos de la junta quedaron vacantes y desde 1941, la presidencia de la Asociación de Fieles la asumen hermanos. Cumplidos los 121 años desde su fundación, la entidad ya tiene más de 1.400 hermanos asociados.

La devoción que une a Sevilla

La imagen más antigua de Sevilla no tiene hermandad, pero a su vez, tiene a todas las hermandades. Fue la primera en llegar a la capital andaluza en 1248 junto al rey San Fernando, tras 500 años de periodo musulmán en la ciudad. Las cofradías, hermandades, cristos, dolorosas y misterios, llegaron después. Por ello, Ramos no duda cuando afirma que la Virgen de los Reyes "es la devoción que une a todas las devociones marianas de Sevilla". "Si eres mariano eres devoto de la Virgen y esa es su grandeza", insiste.

La Hermanas de la Cruz vistiendo a la Virgen de los Reyes. / Cedida

"Con esto no quiero decir que sea la devoción más importante, todas lo son por igual, pero creo que esta tiene esa característica singular, une", argumenta. Pero insiste en que, más allá de su fervor por la imagen, lo más importante de esta devoción es la "intercesión" de la Virgen entre "los hermanos y el Señor".

El milagro de las embarazadas

La patrona de la Archidiócesis lleva ocho siglos siendo venerada por los fieles y dando lugar a la petición de infinidad de deseos. De hecho, se dice que el día 15 de agosto, durante la salida procesional de la imagen, se deben pedir tres deseos. "Tenemos muchos testimonios de mujeres que querían quedarse embarazadas pero que, por algún motivo, les estaba costando mucho. Cuando se lo pidieron a la Virgen, obtuvieron ese milagro que tanto pedían", relata, a lo que añade: "Creo que esto es algo que muchos desconocen".

Si eres mariano eres devoto de la Virgen y esa es su grandeza

A Ramos, como presidente, todos y cada uno de los testimonios que han llegado hasta él contándoles su experiencia le han impactado "muchísimo". "Como cristiano, sé que Dios interviene de una manera activa en nuestras vidas, aunque no intervenga siempre como uno quisiera, pero aun así me impresiona escuchar a estas mujeres", reflexiona.

Renovar los votos ante la mirada de la Virgen

Uno de esos momentos en los que el presidente se encuentra con los hermanos y devotos es en la multitud de cultos y actos que se organizan desde la asociación. Restauraciones, procesiones de rogativas, novenas, celebraciones por festividades y actos de Cuaresma, entre muchas otras citas. Hay una que se celebra desde 1973 y que para Ramos es "especial": la renovación de las promesas de los matrimonios que cumplen las bodas de plata y de oro, que se lleva a cabo en febrero coincidiendo con San Valentín.

Desde 1973, la asociación de fieles organiza todos los años en febrero actos para celebrar las bodas de plata y de oro en la Catedral de Sevilla

"Mucha gente quiere volver a hacer esas promesas que hicieron cuando jóvenes ante la atenta mirada de la Virgen", relata el presidente. La idea de hacerlo fue de la junta directiva que estaba en aquel momento junto a su director espiritual, Publio Escudero. "Es un gran éxito todos los años. Yo creo que no hay en España otro sitio donde haya tantas celebraciones como las que organizamos aquí. Te hablo de más de 100 matrimonios, además de las familias", sostiene el representante de la asociación, a lo que añade: "La buena noticia es que hace 30 años había muchas más bodas de plata y ahora se están igualando con las bodas de oro".

"Recogemos a las personas porque Dios nos lo pide"

Detrás de cada acto, hay una intención caritativa por parte de la asociación. Durante todo el año, en diferentes actos y cultos, se dedica a recaudar fondos para donarlos a diferentes causas sociales que pertenecen a instituciones católicas. En palabras del presidente, es otra forma de "dar sentido" a un sinfín de encuentros que unen a los hermanos. Entre todas las causas, hay dos a las que anualmente destinan sus fondos: Regina Mundi y el Seminario metropolitano. La primera es una institución con la que colaboran desde 1963. Allí viven personas con discapacidades que no tienen a nadie a su alrededor que pueda cuidar de ellos. "Solo tienen derecho a la providencia de Dios", recalca Ramos.

Esa labor caritativa, solidaria y propia de hermandad es un sello identificativo de la asociación, que se reconoce muy comprometida con la causa. También colaboran con comedores sociales, como el del Pumarejo o el de Triana, en su día ayudaron al Convento de las Teresas cuando se cayó el techo. Este año, durante la novena que se celebra estos días se van a recaudar fondos para la asociación Onuva, una residencia para personas enfermas en La Puebla del Río.