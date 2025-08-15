El arzobispo de Sevilla reclama una" acogida solidaria" y "compromiso de los gobernantes" ante la inmigración

En la homilía de la Fiesta de la Virgen de los Reyes, celebrada el 15 de agosto en la Catedral de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses ha puesto el foco en las situaciones que preocupan a la sociedad, tanto a nivel mundial como de forma más cercana. Entre esos retos que lanzó a la comunidad, se refirió al fenómeno de la inmigración.

En su mensaje, el arzobispo hizo especial hincapié en la atención a los pobres y a las personas migrantes que llegan huyendo de la miseria. Subrayó que cada migrante es un rostro y una historia, no un número, y que su acogida forma parte inseparable de la misión evangelizadora de la Iglesia. En este sentido, propuso tres claves para afrontar el fenómeno migratorio: acogida solidaria por parte de la sociedad receptora, integración leal por parte de los migrantes y responsabilidad política de los gobernantes para garantizar un marco legal justo y coordinado entre países de origen y destino.

Asimismo, pidió fomentar la cultura del encuentro y la participación como base del bien común, animando a parroquias, hermandades, asociaciones, instituciones académicas y al mundo laboral y empresarial a tejer alianzas que favorezcan la convivencia y la integración. Finalmente, apeló a las autoridades presentes a ejercer su responsabilidad "con rectitud y espíritu de servicio".

Sus palabras llegan después de que la Conferencia Episcopal Española interviniera sobre la prohibición de la celebración de fiestas musulmanas en la localidad de Jumilla (Murcia), alertando de que "atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano". Unas palabras que tuvieron duros reproches del líder de Vox, Santiago Abascal, contra la cúpula de la Iglesia.

Una oración por la paz

También pidió orar y trabajar por la paz en un mundo marcado por conflictos, fomentar la cultura del encuentro y la participación, y tejer alianzas entre instituciones, parroquias, asociaciones, empresas y universidades. La homilía concluyó con una oración a la Virgen, pidiendo por la paz, la justicia, la atención a los más necesitados y la unidad del pueblo sevillano.