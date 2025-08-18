Todos los horarios y recorridos de la coronación de la Pastora de Santa Marina

Los hermanos de la Pastora de Santa Marina no han descansado este verano. No hay tiempo que perder y todo tiene que estar listo para uno de los días más importantes de la historia de la corporación: la coronación canónica de su titular, que se celebrará en la Plaza del Triunfo el próximo sábado 27 de septiembre. Aunque queda más de un mes para el ansiado día, desde el próximo 31 de agosto la imagen gloriosa recorrerá las calles de Sevilla para celebrar los distintos hitos que enmarcan la celebración.

El primero de los traslados se producirá el domingo 31 de agosto. La imagen será llevada a la parroquia de San Pedro para celebrar un triduo de la comunidad parroquial, entre otros actos. El traslado comenzará a las 20:00 en la calle Amparo y recorrerá Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma, Gerona y Doña María Coronel, para llegar a la plaza de San Pedro alrededor de las 21:00.

De San Pedro saldrá el 14 de septiembre a las 10:45 en busca de Santa Marina. La imagen, que será trasladada sobre su paso discurrirá por Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, la plaza de la Encarnación, Regina, Jerónimo Hernández, Plaza del Pozo Santo, Lepanto, Quevedo, Plaza de San Martín, Saavedra, Alberto Lista, Castellar, Feria, Palacios Malaver, Calderón de la Barca, Amargura, Relator, Parras, Sagunto, la plaza de San Gil y San Luis, donde llegará sobre las 14:00.

Horarios por confirmar

El domingo 21 de septiembre la Divina Pastora se trasladará de nuevo, esta vez al Convento de la Encarnación, con motivo de la procesión del III Domingo de Septiembre en el paso de la Virgen de Valvanera. Para ello, discurrirá por San Luis, la plaza de San Marcos, Bustos Tavera, Capataz Manuel Santiago, Alhóndiga, Plaza de San Leandro, Zamudio, la plaza de San Ildefonso, Boteros, Cabeza del Rey Don Pedro, Muñoz y Pabón, Plaza Ramón Ybarra Llosent, Federico Rubio, Fabiola, Mateos Gago y la plaza Virgen de los Reyes, alrededor de las 22:30.

Desde el convento recorrerá los pocos metros que los separan de la Catedral, desde donde saldrá una vez más el día 27 a las 17:30 para su coronación, que se celebrará en la plaza del Triunfo. La corporación abandonará el templo metropolitano por la Puerta de Campanillas en busca del altar que han preparado para la ocasión, donde comenzara la celebración a las 18:00. Una vez culmine el acto, volverá a la Catedral, esta vez por Fray Ceferino González y la Avenida de la Constitución para buscar la Puerta de San Miguel.

Ya el domingo 28 la hermandad celebrará la procesión gloriosa por la coronación. Para ello, saldrá de la Catedral por la Puerta de Palos, y transitará por Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, la plaza de San Francisco, Arquillo, la plaza Nueva, Granada, Sierpes, Campana, Santa María de Gracia, Amor de Dios, Correduría, Cruz Verde, González Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, la plaza de Montesión, Feria, Aposentadores y llegará a Amparo a las 00:00.

Desde la Hermandad subrayan la importancia que tendrá el itinerario que realizará la Virgen en la tarde del 21 de septiembre, "mismo recorrido que la Santísima Virgen hiciera en 1903, cuando acudiera a la Santa Iglesia Catedral para celebrar el II Centenario de la fundación de nuestra Hermandad y del inicio de la devoción pastoreña". Aun así, desde la corporación confirma que los recorridos deben ser autorizados por los responsables locales y que informaran de los posibles cambios por sus distintos canales de comunicación.