La crisis de La Macarena sigue abierta un mes después del Cabildo: dimite el consiliario tercero

Hace un mes, el pasado 29 de julio, la Hermandad de la Macarena cerraba uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente: la fallida intervención a la Virgen de la Esperanza. Sin embargo, los coletazos de la polémica se siguen notando este jueves después de que haya dimitido de su cargo el hasta ahora consiliario tercero de la corporación, Fernando García, la cuarta dimisión desde aquel trágico 24 de junio.

La corporación ha anunciado en un escueto comunicado la marcha del oficial de Junta, que presentó su dimisión este martes y que espera que la autoridad eclesiástica acepte. Los rumores sobre su dimisión habían crecido después de que su hermano, Pedro Ignacio García, presentara su candidatura como hermano mayor de la corporación el pasado 21 de agosto, pero no se ha hecho oficial hasta ahora. De hecho, el nombre de Fernando García ha desaparecido de la web de la Hermandad y del consiliario segundo, pasa directamente al cuarto.

En una carta abierta a los hermanos, Pedro García aseguraba que daba un paso, que "nunca" había sido su objetivo, debido a las "las especiales circunstancias que está viviendo la Hermandad". Así, aseguraba que todo respondía a su "sentido de la entrega y la responsabilidad con esta Corporación" que le inculcaron desde que era un niño. "No lo doy como salvador de nada", insistía en su misiva, tras dejar claro que tampoco hay "frivolidad o ambición" en su decisión.

Cuarta dimisón

Esta es la cuarta dimisión que se produce en el equipo de José Antonio Fernández Cabrero tras la intervención de los Arquillo, que hizo que Enrique Espinosa de los Monteros, mayordomo de la Virgen, y Miguel Ángel Fernández, su prioste, dejaran también sus responsabilidades en un primer momento y, posteriormente lo hiciera el teniente, Enrique Dávila Miura.

Las decisiones de los oficiales de la corporación choca de frente con la que tomó Cabrero al recuperar el mando de La Macarena tras la polémica. Pese a las fuertes presiones para que abandone su cargo, el hermano mayor anunció en uno de los múltiples cabildos extraordinarios que se han producido en los últimos días su voluntad de continuar al frente de la institución hasta que culmine el mandato.

En estos momentos, la Dolorosa está retirada del culto para que el restaurador-conservador Pedro Manzano pueda llevar a cabo los trabajos que anunció durante el cabildo de hermanos y que estos mismos aprobaron. En sus "Crónicas de una restauración", la corporación ha detallado que "el tratamiento de anoxia se está desarrollando de manera óptima y según los plazos previstos" y que se ha "alcanzado una concentración del 0,00% de oxígeno en el interior de la burbuja".