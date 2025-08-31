La Divina Pastora de Santa Marina culmina el histórico traslado hasta San Pedro con motivo de su coronación

La Pastora de Santa Marina completó en torno a las 21.00 horas la primera de las etapas previas para la coronación canónica que tendrá lugar en la Plaza del Triunfo el próximo 27 de septiembre. Desde las 20.00 de la tarde, acompañada por numerosos fieles, la imagen gloriosa recorrió la calle Amparo, San Juan de la Palma y Doña María Coronel hasta llegar a la parroquia de San Pedro.

La Hermandad ha culminado así una primera jornada histórica en la que además por primera vez la Divina Pastora ha llegado a la Parroquia de San Pedro donde permanecerá los próximos días hasta el siguiente traslado.

La Divina Pastora en San Pedro / Hermandad de la Divina Pastora

El concurrido traslado contó con novedades como la interpretación por parte del mayordomo de la hermandad de coplas y cantos marianos con el órgano móvil de la Capilla. También hubo momentos emotivos como su llegada al Convento de Santa Inés, donde las religiosas recibieron a la Santísima Virgen con el canto de la Salve.

En la Parroquia de la Plaza de San Pedro permanecerá la Santísima Virgen hasta el día el 14 de septiembre cuando se iniciará la segunda etapa del recorrido hasta llegar a la Parroquia de Santa Marina. El domingo 21 de septiembre la Divina Pastora se trasladará de nuevo, esta vez al Convento de la Encarnación, con motivo de la procesión del III Domingo de Septiembre en el paso de la Virgen de Valvanera.

Esta jornada es especialmente relevante para la hermandad puesto que la Pastora de Santa Marina realizará el mismo recorrido que realizó en 1903 cuando acudió a la Santa Iglesia Catedral para celebrar el II Centenario de la fundación de nuestra Hermandad y del inicio de la devoción pastoreña".

Finalmente, el 27 de septiembre será el gran día de su coronación, que se celebrará en la plaza del Triunfo. La corporación abandonará el templo metropolitano por la Puerta de Campanillas en busca del altar que han preparado para la ocasión, donde comenzara la celebración a las 18:00 horas. Todo finalizará el domingo 28 cuando la hermandad celebrará la procesión gloriosa por la coronación.