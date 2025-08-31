La asociación de Arte Sacro denuncia estrenos de enseres asiáticos en hermandades de Sevilla

"Es un atropello la realización de enseres de arte sacro con escasa calidad provenientres del sur de Asia, fundamentalmente de Pakistán". Con esta declaración la Asociación Gramial Sevillana de Arte Sacro ha lanzado una declaración pública dirigida a todas las hermandades sevillanas para evitar que haya estrenos este año fabricados en Asia. El mensaje se realiza justo coincidiendo con la primera jornada de traslados de la Hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina con motivo de su coronación.

La Asociación de Arte Sacro destaca las técnicas "que se han ido transmitiendo de generación en generación" así como los "procesos artesanales" que se llevan a cabo por los artesanos de Sevilla: "Llevan consigo un esfuerzo técnico, artístico e incluso vital que resulta inimitable y no asimilable a otras coordenadas. Poseen un valor, entre otros muchos, cultural además de material, pues estas artesanías están catalogadas como Patrimonio inmaterial de Andalucía", explca el comunicado.

Los profesionales del arte sacro sevillano advierten que hay "un bombardeo indiscriminado" en redes sociales de talleres extranjeros que se ofrecen usanod como reclamo fotografías de piezas hechas en Sevilla "Es una afrenta y una falta de respeto a nuestro trabajo, esfuerzo y forma de ganarnos la vida", apuntan. De hecho, inciden en que se "plagian dibujos y diseños" pero se producen "enseres de muy escasa calidad, ejecutados con hilos y materiales acrílicos, que tendrán poca vida útil y escasa posibilidad de restauración y mantenimiento ante un uso continuado y el paso de los años". Junto a esto, en el comnicado, subrayan que la producción "está exenta de cualquier normativa o legislación laboral"

" Apelamos, pues, a una profunda reflexión a la luz de los puntos enumerados y una gestión inteligente del Patrimonio y su incremento, a todos los cofrades y posibles demandantes de piezas de arte sacro para mantener el prestigio de las Cofradías y el Arte Sacro en nuestra ciudad y evitar así su degradación", concluye el comunicado.