La Esperanza de Triana se va de misión: así serán los actos y cultos en las Tres Mil Viviendas

La Esperanza de Triana ha hecho público los horarios y traslados que llevarán a la Virgen de la calle Pureza a visitar las Tres Mil Viviendas en misión y que conmemoran también el setenta y cinco aniversario del Dogma de la Asunción.

El peregrinar de la imagen trianera comenzará el viernes 3 de octubre a las 20:30 horas cuando parta a Santa Ana en un breve traslado de media hora por Pureza y Párroco Don Eugenio. En la catedral de Triana tendrá lugar la misa de envío de las misiones el sábado 4 de octubre a las 7:30 horas; una hora después comenzará el traslado hacia la zona sur de la capital andaluza por el siguiente recorrido: Plazuela de Señora Santa Ana, Bernardo Guerra, Pureza, Troya, Betis, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida de Rodríguez de Casso, Plaza de España, Avenida Isabel la Católica, Glorieta de Covadonga, Avenida de Don Pelayo, Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Cardenal Bueno Monreal, Coullaut Valera, Avenida de los Teatinos, entrada en la Parroquia de Santa Genoveva, Romero de Torres, Almirante Topete, Osuna, Lora del Río, Riscos Altos, Sierra de Gata, Glorieta Miguel Ángel Blanco, Poeta Manuel Benítez Carrasco, Nenúfar, Amaranto, Unión La Oliva, Barriada Nuestra Señora de la Oliva, Getsemaní, Ronda Nuestra Señora de la Oliva, Madre del Creador y entrada en la Parroquia de San Pío X a las 16:30 horas.

Una semana después, el 12 de octubre, festivo por la Hispanidad, la Dolorosa trianera avanzará en Rosario por las calles del Polígono Sur. Será a partir de las 9:30 horas recorriendo Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán y entrada en la Parroquia de Jesús Obrero a las 12:30 horas del mediodía.

El sábado 18 de octubre a las 8:15 horas, la Esperanza de Triana emprenderá camino de regreso a Triana, visitando el Hospital Virgen del Rocío y la Universidad de Sevilla. El recorrido estará compuesto por: Padre José Sebastián Bandarán, Bendición y Esperanza, Rafael Pérez del Álamo, Victoria Domínguez Cerrato, Torcuato Luca de Tena, Luis Rosales, visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío, salida del hospital por la calle Antonio Maura Montaner, Bogotá, Juan Pablos, Progreso, Felipe II, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida Don Pelayo, Avenida Isabel la Católica, Avenida del Cid, Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (actual Rectorado de la Universidad de Sevilla), entrada en la capilla universitaria de la Hermandad de los Estudiantes, San Fernando, Paseo de Roma, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Betis, Troya, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a las 16:30 horas.

Cartel de la Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur / Hermandad de la Esperanza de Triana

Tras la Misión, el Dogma de la Asunción

Tras finalizar la Misión, la Esperanza permanecerá en la Capilla de los Marineros cuatro días ya que el 18 de octubre partirá a San Jacinto a las 20:30 horas recorriendo Pureza, Plaza del Altozano, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella, Pagés del Corro y entrada en la Parroquia de San Jacinto.

Del convento dominico emprenderá camino hasta la Catedral el 25 de octubre a las 8:00 horas por Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Plaza del Altozano, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, López de Arenas, Adriano, visita a la Hermandad del Baratillo en su capilla, Arfe, Puerta del Arenal, García de Vinuesa, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada en la catedral por la Puerta de Palos a las 14:30 horas.

Entre el domingo 26 y el martes 28 de octubre, la Esperanza de Triana estará expuesta en besamanos en la Santa Iglesia Catedral. Posteriormente, se celebrará un solemne triduo el miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre en el altar mayor. Finalmente, el sábado 1 de noviembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar la solemne función de clausura de la misión, coincidiendo con el LXXV aniversario del Dogma de la Asunción de la Virgen, que será presidida por el excelentísimo y reverendísimo señor don José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla.

Ese mismo día 1 de noviembre a las 16.00 horas, la Esperanza regresará en procesión a Triana saliendo por la Puerta de San Miguel y recorriendo la Avenida de la Constitución, Plaza Nueva (andén del Ayuntamiento, donde la Santísima Virgen será recibida por la corporación municipal), Tetuán, Rioja, visita al Convento del Santo Ángel, Plaza de la Magdalena, San Pablo, visita a la Real Parroquia de Santa María Magdalena, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Plaza del Altozano, San Jorge, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Rodrigo de Triana, Fabié, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a la 1:00 de la madrugada.

Momentos especiales

Las misiones de la Esperanza de Triana nos regalarán estampas únicas en la memoria de la Sevilla cofrade. La Dolorosa trianera visitará de camino al barrio más pobre de España, al Cautivo de Santa Genoveva, la Universidad y el Hospital Virgen del Rocío; es decir, epicentros religiosos, sanitarios y educativos de la capital hispalense.

Un acontecimiento que está marcado en rojo en los calendarios y que a buen seguro marcarán un hito en las hermandad de la ciudad y que congregará, de nuevo, a un gran número de público en las calles de la ciudad.