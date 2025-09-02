Fiestas patronales de Utrera 2025: todos los cultos a la Virgen de Consolación

Como cada fin de verano, Utrera se rinde a su patrona, la Virgen de Consolación. Del 5 al 8 de septiembre, la localidad celebra su feria y fiestas patronales, una de las tradiciones más arraigadas de la provincia, en la que utreranos y visitantes conviven bajo el amparo de la virgen.

Además de la feria, Utrera prepara una serie de cultos coincidiendo con el día de su patrona, el 8 de septiembre. Un auténtico despliegue que combina fe, fervor popular y patrimonio cultural, en torno a la Virgen de Consolación, símbolo de la identidad utrerana.

Solemne novena

Desde el pasado 30 de agosto se celebra la solemne novena, que se prolongará hasta el próximo domingo, 7 de septiembre, en el Santuario de Consolación. Los cultos, ha informado el Ayuntamiento de Utrera, los preside el reverendo Manuel Palma Ramírez, decano de la Facultad de Teología San Isidoro y canónigo de la Catedral de Sevilla.

Cada día, a las 07:00 horas se reza el santo rosario, seguido de la eucaristía y a las 07:30 horas es el ejercicio de la novena. Durante la tarde, está expuesto el Santísimo, se reza el rosario a las 19:30 horas, parea después celebrar una nueva eucaristía y ejercicio de la novena a las 20:00 horas.

Cada jornada cuenta con la implicación de distintas parroquias, hermandades y comunidades religiosas, así como coros que acompañan la liturgia.

8 de septiembre, día de la Virgen

El 8 de septiembre es el día grande de Utrera, la jornada en la que se celebra el día de la Patrona, que volverá a recibir a los cientos de fieles y peregrinos que se desplazan hasta su Santuario para postrarse ante la Virgen de Consolación.

Se trata de una intensa jornada de actos religiosos, que se iniciará a las 00:00 del día 8 con el encendido de la lámpara y el canto de la salve con repique de campanas. Como cada año, se prevé la llegada de peregrinos venidos de otras localidades desde las 01:00 horas en adelante. A las 07:00 llegará el pueblo de Los Molares y, a continuación, se celebrará la misa de Peregrinos.

Una hora después, a las 08:00 horas, tendrá lugar la procesión triunfal de Gloria de la Virgen de Consolación por el Real del Santuario, con el rezo del rosario y el acompañamiento del Coro de la Virgen. Durante la mañana se celebrarán otras dos eucaristías, a las 10:00 y a las 11:00 horas.

La solemne función principal de instituto será a las 12:30 horas y estará presidida por el reverendo Joaquín Reina Sousa, rector del Santuario. La parte musical correrá a cargo de la Camerata Vocal Concertante de Huelva, dirigida por la utrerana Ana Rioja García-Rayo. Ya por la tarde, se celebrarán tres eucaristías más: a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Durante la jornada, los fieles podrán pasar ante la Virgen desde las 13:00 a las 19:00 horas. El Santuario cerrará sus puertas a las 23:00, poniendo fin a la celebración de un día y una feria dedicada a la Patrona de Utrera.