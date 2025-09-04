La Hermandad de la Vera Cruz rotula una calle del centro con el nombre de la Virgen de las Tristezas

La Hermandad de la Vera Cruz está de celebración. Este jueves a primera hora de la mañana multitud de devotos han llegado hasta los alrededores de la sede de la cofradía del barrio de San Vicente para presenciar un hito histórico: la Virgen de las Tristezas, titular de la corporación, ya tiene su propia calle. Está situada a escasos metros de la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, entre las calles Baños y Ceres, en una vía que hasta hoy recibía el nombre de Antolínez y que de ahora en adelante se llamará "María Santísima de las Tristezas".

Durante el acto organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y la propia Hermandad, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha destacado que “hoy es un día importante para todos los hermanos de la Vera Cruz, devotos de la Virgen de las Tristezas y vecinos del entorno de la parroquia de San Vicente. Hoy, esta imagen, fundamental para entender la Semana Santa y la religiosidad popular del siglo XX forma parte del callejero de la ciudad con este espacio que estamos rotulando”.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, y el hermano mayor de la Vera Cruz, José María Tortajada, muestran el rótulo con el nombre de la VIrgen de las Tristezas. / El Correo

El encuentro también ha contado con la presencia del hermano mayor de la Hermandad de la Vera Cruz, José María Tortajada Sánchez, y el párroco de San Vicente, Carlos Coloma, quienes junto a Alés han destapado el nuevo rótulo de la calle. Junto a una impactante fotografía de la titular mariana de la cofradía, el encargado de abrir el acto ha sido Coloma, director espiritual de la hermandad.

A continuación, Tortajada dedicado su intervención a los vecinos del barrio, alegando que "esto es para alegría de los vecinos y de los sevillanos, que cuando pasen por la esquina de esta calle verán su nombre, y en poco tiempo su imagen en un azulejo, y se podrán encomendar a ella cada día, pedirle y darle gracias". Así, la máxima autoridad de la Vera Cruz ha confirmado que el rótulo irá junto a un azulejo con la imagen de la Dolorosa.

Finalmente, el delegado de Fiestas Mayores ha señalado “la importancia histórica de la Hermandad de la Vera Cruz en Sevilla, un hecho que refrendamos con esta nueva vía y que se evidencia cada Lunes Santo con la salida del pendón de la ciudad cedido por el Consistorio a la cofradía”.

El acto ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal, representantes de las hermandades vinculadas a la Vera Cruz, hermanos y vecinos del barrio y ha concluido con la felicitación del delegado a estos hermanos y a todos los vecinos de San Vicente por este esta rotulación.