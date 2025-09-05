Aranceles europeos para el arte sacro pakistaní: Zoido elevará a Bruselas la polémica cofrade

"Que se juege con las mismas cartas". El que fuera alcalde de Sevilla y actual eurodiputado, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este viernes en el Ayuntamiento de Sevilla que elevará al Parlamento Europeo la situación que enfrenta el arte sacro debido a la competencia que ejercen los talleres afincados en Asia. Así, el dirigente popular ha manifestado su voluntad de proponer aranceles para impedir la competencia desleal.

Tras más de un año de gestiones, el Parlamento Europeo acogerá del 22 al 26 de septiembre una exposición de arte sacro sevillano. Allí, estarán expuestos el palio de Madre de Dios de la Palma (Cristo de Burgos), los respiraderos del Señor de Pasión, el frontal del Cristo de la Sed, la túnica bordada del Señor de la Sentencia (La Macarena), Cristo de la Humildad y Paciencia (Esperanza de Triana), La Virgen de los Dolores de Montes de Oca y el busto del Señor de la Sagrada Cena de Sebastián Santos.

Sin embargo, más allá de la exposición, que será un hito para el arte sacro sevillano, el dirigente popular ha defendido que la muestra tiene que ir acompañada de "gestión". "Hay que hacer política y hay que hacer llegar a los responsables de negociar con los países, sobre todo los asiáticos, de que hay que cumplir unas reglas y de que hay que jugar con las mismas cartas", ha señalado ante los responsables municipales y el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, Francisco Carrera, Paquili.

Zoido denuncia la desigualdad

En España, solo un kilo de oro cuesta alrededor de 3.000 euros. Esto hace que los mantos bordados que llevan las dolorosas andaluzas en cada salida procesional se sitúen entre los 30.000 y los 40.000 euros. Estos precios caen drásticamente si los responsables de las corporaciones o sus hermanos recurren a talleres asiáticos para que realicen sus peticiones, con materiales de dudosa procedencia y una calidad muy inferior a la patria.

Ante esta situación, el eurodiputado ha denunciado las "condiciones de desigualdad" a las que se enfrentan los artesanos de la ciudad a la hora de presentar sus proyectos y ha defendido su labor. Por ello, Zoido ha señalado que "si hay aranceles para unas cosas, para las otras también tiene que haber algunos aranceles" y ha insistido en la importancia de que durante estos días tanto Paquili, como el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, mantendrán "reuniones en un marco político".

Aunque el arte sacro ha sido global, hoy Andalucía, y Sevilla en concreto, se ha convertido en uno de los últimos reductos gracias a las cofradías, a las que destinan más del 95% de sus creaciones. Los artesanos llevan meses denunciando esta competencia desleal a la que también se suman los plagios a diseños ya existentes. Unas críticas que, en los últimos días han derivado en ataques personales hacia los propios artistas que han denunciado mensajes "intimidatorios" por parte de los responsables de talleres asiáticos.