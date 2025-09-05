Las hermandades de Sevilla se vuelcan con el Arte Sacro tras las amenazas de Pakistán

El fast fashion cofrade vuelve a estar en el foco después de que varios artesanos hayan denunciado amenazas por parte de talleres con sede en Asia que trabajan para hermandades andaluzas. Cada vez son más las hermandades que se suman a la moda de estrenar piezas bordadas de Arte Sacro hechas en Pakistán. Ante esta situación, hermandades como La Esperanza de Triana, La Macarena o La Paz han mostrado su apoyo a este gremio.

El presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, Francisco Carrera, Paquili, ha denunciado en una entrevista en Canal Sur Radio que ha recibido mensajes "intimidatorios" desde un número de teléfono con prefijo del país asiático. Estas no han sido las primeras amenazas que reciben los artesanos, que, desde hace tiempo, vienen recibiendo mensajes desde talleres pakistaníes por denunciar sus copias. "Un dueño de taller pakistaní se enfrentaba conmigo y Antonio Castro, al que habían robado fotos de trabajos vendiéndolos como suyos", ha denunciado también el bordador Javier Reyes.

La primera en pronunciarse al respecto ha sido la Esperanza de Triana. La corporación ha denunciado los encargos a talleres de países asiáticos y ha defendido la "originalidad" de las piezas andaluzas frente a los "plagios". "Creemos firmemente que solo desde el respeto a la autoría y la autenticidad se puede seguir construyendo un legado digno de nuestra fe y de nuestra historia", ha señalado la corporación de la calle Pureza.

Precios más baratos

"El trabajo de los artesanos sacros, realizado con excelencia y esmero para mayor gloria de Dios, la Santísima Virgen y los Santos, representados en Nuestras Sagradas Imágenes, tienen no solo un alto valor artístico y devocional, sino también identitario y cultural", ha asegurado la Macarena. La corporación ha definido al arte sacro como "depositario de una tradición artesanal ancestral y garantes de la transmisión a las nuevas generaciones de procesos y técnicas aquilatados a través de los siglos".

Por su parte, la Hermandad de la Paz, que entre sus grandes retos está la creación de un nuevo palio para su Dolorosa, ha defendido la "excelencia" de los artistas andaluces. Así, han aplaudido que "los diseñadores, bordadores y artesanos que con su labor engrandecen nuestro patrimonio religioso".

El precio de un manto, por ejemplo se sitúa entre los 30.000 y los 40.000 euros, según el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro, sin duda, es mucho más barato que un manto hecho a mano por los artesanos andaluces, aunque la calidad no es la misma. El bordador, que pone en duda la calidad de los materiales con los que se realizan estas piezas en Asia, detalla que en España, un kilo de oro cuesta unos 3.000 euros, por lo que las cuentas de Pakistán no salen.