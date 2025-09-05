¿A la tercera va la vencida?: los hermanos de los Estudiantes están llamados a votar tras dos intentos fallidos

La Hermandad de los Estudiantes espera que el próximo miércoles 10 de septiembre pueda conocer el nombre de su nuevo hermano mayor. Después de dos intentos fallidos en los que la corporación ha tenido que retrasar la cita con las urnas, la junta de gobierno ha vuelto a convocar a los hermanos a unos comicios en los que tendrán que decidir entre la candidatura alternativa liderada porJosé Ignacio del Rey o una continuista que encabeza Ricardo Mena-Bernal.

El de Jesús Resa se ha convertido en el mandato más largo que se recuerda entre las hermandades de penitencia. Mientras que lo habitual suelen ser tres o cuatro años de junta de gobierno, el actual hermano mayor de Los Estudiantes va a llegar a los cinco. Así, le ha dado tiempo a realizar las salidas extraordinarias y estrenar una nueva casa hermandad, aunque se ha quedado sin sacar por primera vez el nuevo paso del Cristo de la Buena Muerte, diseñado por un miembro de su junta.

Su Junta de Gobierno ya pidió una prórroga a Palacio para poder organizar todos los actos vinculados al centenario de la corporación, que se celebraron a lo largo de 2024. Sin embargo, esta prórroga se ha tenido que extender en el tiempo debido a los múltiples problemas que ha tenido la Hermandad para poder celebrar los comicios.

Sin duda, la primera suspensión de las elecciones fue la más sonada. La Junta de Gobierno echó para atrás una de las candidaturas por los errores que presentaban las partidas de bautismo de dos miembros -una no tenía fecha y la otra era una fotocopia-, pese a que estos ya habían sido oficiales con anterioridad. El problema no quedó ahí, puesto que, posteriormente, Palacio anuló también la segunda por problemas con una serie de partidas de bautismo que tenían que estar "debidamente legalizados por la Diócesis de origen".

Ante esta situación, con el plazo de presentación de las listas agotado y sin candidaturas válidas, la Hermandad tuvo que aplazar el cabildo, que se convocó para 30 de junio con el objetivo de no entorpecer la Cuaresma. Sin embargo, la fecha se convirtió en un nuevo problema. Los retos en la movilidad que provocaba la Cumbre de la ONU que se celebró en la ciudad a finales de junio, que bloquearon muchas calles en la mañana de ese lunes, hicieron que la Hermandad, tras hablar con el Ayuntamiento, volviera a retrasar los comicios apenas unos días antes de su celebración.

Tanto palacio, como la junta y las dos candidaturas coincidieron en la necesidad de postergar el cabildo. "La situación geográfica de nuestra Hermandad en el edificio de la US, zona 0 de seguridad, implica un muy difícil acceso de nuestros hermanos para efectuar su derecho al voto, además de tener un riesgo alto de que, una vez iniciada la votación, se tuviera que suspender las mismas por el cierre de la US y del perímetro donde nos encontramos por motivos de seguridad", explicaba la Hermandad en un comunicado.

Ahora, los Latin Grammy

El problema es que no podía retrasarse unos días, sino que tenía que comenzar desde cero una vez más, con el repaso del censo electoral, en el que se tenían que incluir a los hermanos que, por ejemplo, habían cumplido la mayoría de edad; había que repetir el envío de votos por correo e incluso ha dado tiempo a que haya movimientos en las candidaturas.

Después de tantas convocatorias, los hermanos no las tienen todas consigo de que el próximo miércoles puedan verse las caras. Por el momento, todo sigue adelante, aunque coincidirán con la celebración de los Latin Grammy que volverán a celebrarse en la capital andaluza, algo con lo que muchos miembros de la corporación ya bromean. Aun así, fuentes consultadas por este medio han señalado que la actual Junta baraja un posible cambio en los horarios que adelantaría la votación una hora.