Día grande de la Divina Pastora de Cantillana: horario, recorrido de la procesión y dónde ver por televisión

Los vecinos y vecinas de Cantillana se preparan para una de las fechas más señaladas en la localidad. Las Fiestas Mayores tienen su culmen durante la noche del 8 de septiembre, cuando la Divina Pastora sale a las calles arropada por el fervor y la devoción que su pueblo le profesa. Durante esa noche, la vida de Cantillana gira en torno a su Pastora, en una explosión de fe, emociones y sentimientos, teniendo siempre a la Virgen en el epicentro.

La procesión de la Divina Pastora tiene lugar durante la noche de su festividad, el día de la Sacrosanta Natividad de la Virgen María, este lunes 8 de septiembre. La devoción a la Divina Pastora está muy arraigada en Cantillana, con más de tres siglos de historia. Por ello, no es de extrañar que la localidad se vuelque con su virgen cada mes de septiembre.

La Divina Pastora de Cantillana en su paso en la noche del 8 de septiembre / Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana

Cohetes para anunciar que la virgen ha nacido

Tras la solemne función principal, sobre las 15:00 horas será el traslado de la Divina Pastora desde el risco para ser entronizada en su paso procesional. Durante toda la tarde, la virgen permanecerá en la parroquia antes de su salida procesional. Minutos antes de las 22.00 horas, será cuando el paso se alce dentro de la sede canónica, acompañado por el fervor de la masa de fieles que suele abarrotar la iglesia minutos antes de que comience la procesión.

A las 22.00 horas la Virgen traspasará el dintel de la parroquia para reunirse con sus devotos por las calles de Cantillana. La imagen saldrá acompañada por el repique de campanas y el estallido de cientos de cohetes, que anuncian que la Virgen ha nacido y que la Pastora de Cantillana ya está en la calle.

La Virgen por la angostura del conocido callejón de Josefa la del Caco / Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana

El recorrido de este año contempla que la procesión avance por la calle Pastora Solís, visitando la iglesia de la Misericordia, que también recibirá a la Virgen con el repique de la campana de su espadaña. Tras superar la estrechez del callejón de Josefa la del Caco y la calle Castelar, la imagen desembocará en la calle Martín Rey. Será en este punto, uno de los más señalados del recorrido, donde la Virgen será despojada de su sombrero bajo la arquitectura efímera de arcos y la cúpula de papel picado. Ya sin su tocado pastoril, se hará la luz y caerá una copiosa petalá de rosas, acompañada del vuelo de palomas, despertando así el fervor del pueblo. Esta ceremonia en la calle Martín Rey es una tradición que se alarga desde hace más de un siglo y que se ha convertido en patrimonio inmaterial de Cantillana.

El sacerdote Álvaro Román despoja a la Virgen de su sombrero en la pastoreña calle Martín Rey / Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana

Homenaje al beato Cardenal Spínola

La procesión continuará por la plaza del Llano, con paradas en cada una de las calles que desembocan en este punto, acompañada en todo momento por el repique de la espadaña de San Bartolomé, que la llevará hasta la calle Real, donde habrá una segunda petalá. En este punto, la procesión variará su itinerario para continuar hasta la casa en la que el beato cardenal Marcelo Spínola se hospedó en su histórica visita a la localidad, para presidir los cultos pastoreños en 1900.

Desde la hermandad de la Divina Pastora de Cantillana detallan que este gesto llevará a cabo como forma de honrar la memoria del beato, quien ostentó y ejerció el cargo de hermano mayor en el 125 aniversario de su estancia en la localidad. Tras esta parada extraordinaria, la Virgen retornará su camino hasta la confluencia de la calle Real con Antonio Machado, para continuar el itinerario habitual.

La antigua calle Buenavista y Cantarranas llevarán a la Divina Pastora hasta la Alameda, donde será recibida con un espectacular castillo de fuegos artificiales. En la Cuesta del Reloj se vivirá otro de los momentos señalados del recorrido. A los sones de la marcha militar El turuta, en una inmensa chicotá, el paso subirá la cuesta arropada sin descanso por su pueblo. Culminado el ascenso, la Virgen continuará su recorrido por el barrio aledaño a la parroquia, su sede canónica desde su fundación, y a la que entrará con repiques de campanas y estallido de cohetes, poniendo punto final a la procesión.

La calle Cardenal Spínola, la popular cuesta del reloj, que la Virgen asciende en una chicotá a los sones de ‘El Turuta’ / Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana

Un pueblo engalanado para su Pastora

Una de las características de la celebración de la Divina Pastora en Cantillana es su fuerte carácter visual, ya que toda la localidad se engalana para recibir en sus calles a la Virgen. Lluvias de flores, pirotecnia, banderas, luces, arcos de papel picado y calles adornadas son la ofrendas del pueblo a su Virgen.

Durante todo el recorrido son incesantes los cohetes y los fuegos artificiales que se dedican a la Virgen, conocida la hermandad pastoreña de Cantillana por el uso de la pirotecnia como elemento propio de la procesión de la Divina Pastora. Al igual que las lluvias de flores, que, a partir de la de la calle Martín Rey, se repiten en distintos puntos del recorrido. Además, se pueden ver banderas, tiras y guirnaldas de luces y balcones exornados por todo el recorrido. Muy característicos son arcos de papel picado y las pancartas, así como las alabanzas a la Virgen a su paso por ellos.

A las 22.00 horas la Divina Pastora saldrá de la parroquia para recorrer las calles céntricas de Cantillana / Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana

Donde ver

Aunque lo ideal es ver esta devoción en vivo y en directo, disfrutando de su fervor y de la idiosincrasia pastoreña, también será retransmitido por televisión para aquellos que no puedan vivir la procesión de la Divina Pastora por sus calles. Por ello, el recorrido podrá seguirse en directo en PTV Sevilla desde las 21:00 horas, con diferentes puntos de conexión y los comentarios del equipo del programa Sentir Cofrade. También habrá una retransmisión en directo a través de YouTube, en Zapi y en la página web de PTV Sevilla.

Durante las últimas semanas se han sucedido una serie de actos y cultos relacionados con la celebración de la Divina Pastora. Este mismo sábado dio comienzo la novena en honor a la Virgen y este domingo, a las 23:30 horas, tiene lugar el tradicional Santo Rosario de Hermanas, presidido por el Simpecado de la Divina Pastora y acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. Del Sol de Sevilla, y de la Banda de Música de Ntra. Sra. de la Soledad, de Cantillana.