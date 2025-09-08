¿Qué es la anoxia?: Concluye la prueba a la Macarena de 24 días en una cápsula sin oxígeno

En el Cabildo extraordinario celebrado el pasado julio, una de las conclusiones que más alertó a los hermanos y a los conservadores del patrimonio histórico en general fue que la talla presentaba cavidades provocadas por el ataque de insectos xilófagos. Si estos insectos seguían en el interior de la imagen o por el contrario la huella de su paso por la madera se había generado hace años o décadas es algo que está por determinar.

Para ello, la primera fase de la restauración, aprobada por los hermanos bajo la dirección del profesor Pedro Manzano y el asesoramiento del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, era la del tratamiento de anoxia. Esta prueba consiste en eliminar el oxígeno en el interior de un contenedor hermético para provocar la extinción de posibles plagas de insectos por asfixia y deshidratación. La Hermandad de la Macarena, como comunicó después de retirar la imagen del culto para su intervención, ha confiado esta prueba en la firma Samitech, empresa referente en el sector, con un alto componente tecnológico y de I+D, que ha patentado el tratamiento Smart Anoxia, utilizado con éxito por multitud de entidades privadas así como organismos públicos para el tratamiento de multitud de objetos de diversa índole: desde tallas románicas del siglo XIII, pinturas sobre tabla y lienzo muy valiosos, ropajes de Carlos III, instrumentos musicales o documentos antiguos.

Entre sus ventajas, el tratamiento es absolutamente seguro, no daña ni altera a la imagen, no utiliza gases biocidas, sino que se basa en consumir totalmente el oxígeno contenido en la burbuja de tratamiento; permite la monitorización continua -cada 10 minutos se actualiza- de los niveles de oxígeno, temperatura y humedad; y posibilita construir la burbuja de tratamiento en las dependencias de la Hermandad, sin necesidad de desplazar a la imagen fuera de la Basílica.

Para que el tratamiento de anoxia sea totalmente efectivo, se considera suficiente un periodo de 24 días. En este tiempo se garantiza la eliminación total de organismos xilófagos, incluso los que estén localizados en grietas o galerías en el interior de la madera. Ese día se cumple este lunes. Según informó la Hermandad, los técnicos de Samitech comunicaron que el tratamiento “se está desarrollando de manera óptima y según los plazos previstos”.

Fuentes de la Hermandad consultadas por El Correo de Andalucía explican que "la primera persona a la que se encargó la intervención sobre la Virgen", el profesor Arquillo y su equipo debió apreciar esas cavidades. Sin embargo, explican desde la corporación no comunicó o no determinó que hubiera que hacer un tratamiento por estas afecciones, si bien estas mismas fuentes aclaran que es habitual en tallas antiguas este tipo de huellas xilófagas. Si bien desde el momento en que se ha confiado la intervención al profesor Manzano ha recomendado que antes de acometer la restauración como tal hay que garantizar la eliminación total de cualquier insecto, de haberlo, por el tratamiento de anoxia.

La Hermandad tiene previsto informar en las próximas horas del resultado de esta primera fase de la intervención.