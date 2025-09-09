Sobre paso de gloria: así volverá la Esperanza de Triana desde la Catedral el 1 de noviembre

La Hermandad de la Esperanza de Triana sigue inmersa en los preparativos de las Santas Misiones y de la conmemoración del setenta y cinco aniversario del Dogma Asuncionista y que tendrán lugar estos meses de octubre y noviembre. El último detalle que ha conocido la Sevilla cofrade es que la Dolorosa volverá en paso de gloria a Triana en la tarde y noche del 1 de noviembre. Una petición que se realizó a través del cabildo de oficiales de la corporación trianera y que ha sido acepatada por la algabeña.

Lo hará sobre el paso procesional de la Purísima del pueblo de La Algaba. Unas andas de gran valor que cuenta con respiraderos en metal plateado, obra de los talleres de Jesús Domínguez. Cuenta con candelabros de Orfebrería Andaluza (Manuel de los Ríos), taller que también realizó la peana.

No será la única ocasión en la que la Esperanza haya salido de gloria

En las dos procesiones relacionadas con el Dogma en 1950 por la proclamación y en el 2000 por el cincuentenario, la Esperanza de Triana salió en paso pero sin palio. En la primera salió sobre el de la Pastora de Santa Ana y en la segunda sobre el suyo propio pero con adaptaciones que evitaron que luciera elementos como los varales y el conjunto del palio.

Durante el siglo pasado, la Esperanza también salió en varias ocasiones de forma gloriosa durante la Velá de Santa Ana, como en el año 1923; estética que servirá de modelo a la corporación para plasmarla el próximo día 1 de noviembre.

Aún quedan por confirmar varios detalles como el paso que utilizará a la ida, aunque todo apunta que lo hará bajo palio, o el acompañamiento musical que llevará en cada traslado y procesión; detalles que se irán oficializando en próximas fechas.