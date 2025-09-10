El alcalde se vuelca con el arte sacro sevillano frente al pakistaní: "No daremos un paso atrás ante las amenazas"

Con la firma del 'Manifiesto en Defensa del Arte Sacro de Sevilla' de este miércoles, todas las instituciones de la ciudad demuestran su compromiso con el Arte Sacro ante "las amenazas del comercio exterior". El alcalde, José Luis Sanz, ha explicado que por su parte no se escatimará en esfuerzos, después de la defensa reciente del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras visitar el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, o del actual eurodiputado, Juan Ignacio Zoido. Próximamente, el Parlamento Europeo acogerá del 22 al 26 de septiembre una exposición de arte sacro sevillano.

En la sede de la Cámara de Comercio ha tenido lugar este acto en el que también han estado presentes las consejeras de Empleo y Cultura de la Junta, Rocío Blanco y Patricia del Pozo; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez; el canónigo portavoz del Cabildo de la Catedral y delegado de medios, Marcelino Manzano; el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero; y el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, Francisco Carrera Iglesias 'Paquili'.

El arte sacro hecho en Pakistán se está convirtiendo en el principal dolor de cabeza de los artistas andaluces. Cada vez son más las hermandades de la comunidad autónoma que se están sumando al fast fashion cofrade por el que pueden conseguir piezas a mucho menos coste y de mucha menor calidad, algunas incluso copiando a los artistas locales, como estos mismos han denunciado. En los últimos días incluso la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla ha denunciado amenazas.

La firma del 'Manifiesto en Defensa del Arte Sacro de Sevilla' con presencia de Ayuntamiento, Junta o Hermandades / Ayuntamiento de Sevilla

Sanz ha incidido en la "defensa a ultranza que el Ayuntamiento hará siempre del Arte Sacro de Sevilla donde sea necesario y sin dar un paso atrás ante las amenazas del comercio exterior. Como ejemplo es nuestro compromiso cumplido de llevar al corazón de Europa lo mejor de este patrimonio como representación de un arte y un oficio de siglos. Con la exposición de Bruselas, en el Parlamento Europeo, demostramos y ponemos en la órbita continental a este gremio para defenderlo ante las amenazas de comercios exteriores que ni de lejos llegarán a la calidad de los talleres sevillanos". En este sentido, el alcalde destaca que "será absolutamente histórico, pues mostrará al mundo entero, desde el corazón de Europa, un sector único en el mundo en el que Sevilla es referente".

Precisamente el que fuera alcalde de Sevilla y actual eurodiputado, Juan Ignacio Zoido, anunció el pasado viernes en el Ayuntamiento de Sevilla que elevará al Parlamento Europeo la situación que enfrenta el arte sacro debido a la competencia que ejercen los talleres afincados en Asia. Así, el dirigente popular manifestó su voluntad de proponer aranceles para impedir la competencia desleal.

"Esta firma reafirmará la importancia del Arte Sacro"

El alcalde ha destacado que "es un día importante para el Gremio del Arte Sacro y por ello, todas las instituciones nos unimos para firmar este manifiesto. Esta firma va a servir para concienciar a todos y reafirmar la importancia del Arte Sacro, que no solo es historia, cultura, tradición o turismo de Sevilla; sino una industria fundamental para la ciudad. Y, ahora que precisamente desde fuera de nuestras fronteras se está intentando competir con nuestros artesanos, tenemos que mostrar nuestro apoyo y nuestra defensa más férrea de este sector 100% sevillano y andaluz que tiene un valor incalculable".

"Como dice su presidente, este gremio crea arte con mayúsculas, con oficio y emoción, y aunque pudiéramos darle un valor a los materiales y un precio a las horas que tiene cada pieza, nunca podremos valorar el amor que los artesanos ponen en cada trabajo que es absolutamente único. Los artesanos siempre contarán con el apoyo, el cariño, el respeto y la admiración del Ayuntamiento de Sevilla y de este alcalde que alzará la voz cuantas veces sean necesarias para defender el Arte Sacro de Sevilla", ha expresado el primer edil popular.

Sanz ha presumido de "orgullo de ser la primera potencia mundial del arte sacro". "Por su defensa e impulso seguiré trabajando incansablemente. Y es que en Sevilla, el arte sacro ha alcanzado un nivel de maestría incomparable al de ningún otro lugar del mundo. Todos los que estáis aquí sois herederos de una tradición centenaria, que el Ayuntamiento de Sevilla y este alcalde defenderemos siempre y llevaremos donde sea necesario. Enhorabuena a todos", ha finalizado.